Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

28. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP/Abbie Parr

Nedelja

14.00 Linero - Karlšamn UG 3+ (1.45)

14.00 Luksta - Gotne UG 3+ (1.38)
21.00 Južna Afrika - Kanada 2&2-6 (2.37)

Ukupna kvota: 4.56

Golove smo pronašli u nižim ligama Švedske, a uz to dodajemo fiks na Kanadu koja igra veoma dobro na ovom prvenstvu i smatramo da je kvalitetnija od Južne Afrike.

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