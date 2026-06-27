JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu
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Možete ga proveriti OVDE, evo i današnjeg tiketa:
Subota
23.00 Hrvatska - Gana 1X&0-3 (1.47)
1.30 Kolumbija - Portugal 2 (1.95)
Ukupna kvota: 4.38
Hrvatska će igrati tvrdo, na bod, dovoljan joj je za prolaz dalje, a "iks" takođe paše i Gani što nam daje dodatnu veru u naš tip-
Engleska pobedom napada prvo mesto u grupi, očekujemo dominantno izdanje "Gordog albiona".
Portugalu trijumf donosi prvo mesto i lakši put u nokaut fazi, Kolumbija je težak protivnik, ali verujemo u motivisanu četu Roberta Martineza.
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