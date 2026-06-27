Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu

В.М.

27. 06. 2026. u 06:30

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NOVI pogodak naše redakcije!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за суботу

Foto: AP Photo/Eric Gay

Možete ga proveriti OVDE, evo i današnjeg tiketa:

Subota

23.00 Hrvatska - Gana 1X&0-3 (1.47)

23.00 Panama - Engleska 2&2-6 (1.53)
1.30 Kolumbija - Portugal 2 (1.95)

Ukupna kvota: 4.38

Hrvatska će igrati tvrdo, na bod, dovoljan joj je za prolaz dalje, a "iks" takođe paše i Gani što nam daje dodatnu veru u naš tip-

Engleska pobedom napada prvo mesto u grupi, očekujemo dominantno izdanje "Gordog albiona".

Portugalu trijumf donosi prvo mesto i lakši put u nokaut fazi, Kolumbija je težak protivnik, ali verujemo u motivisanu četu Roberta Martineza.

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