JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za subotu

NOVI pogodak naše redakcije!

Foto: AP Photo/Eric Gay

Možete ga proveriti OVDE, evo i današnjeg tiketa:

Subota 23.00 Hrvatska - Gana 1X&0-3 (1.47)



1.30 Kolumbija - Portugal 2 (1.95) 23.00 Panama - Engleska 2&2-6 (1.53)1.30 Kolumbija - Portugal 2 (1.95) Ukupna kvota: 4.38

Hrvatska će igrati tvrdo, na bod, dovoljan joj je za prolaz dalje, a "iks" takođe paše i Gani što nam daje dodatnu veru u naš tip-

Engleska pobedom napada prvo mesto u grupi, očekujemo dominantno izdanje "Gordog albiona".

Portugalu trijumf donosi prvo mesto i lakši put u nokaut fazi, Kolumbija je težak protivnik, ali verujemo u motivisanu četu Roberta Martineza.

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