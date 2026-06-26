Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

26. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Petak

21.00 Norveška - Francuska GG (1.65)

21.00 Senegal - Irak 1&|1+&2+ (1.65)
2.00 Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija 1X (1.50)

Ukupna kvota: 4.08

Norveška i Francuska igraju napadački na ovom prvenstvu, na golove i očekujemo bar po jedan gol sa obe strane na njihovom večerašnjem susretu u kojem se bore za prvo mesto u grupi.

Senegal mora da napadne od starta, pored pobede potrebno mu je i dosta golova da popravi gol-razliku kako bi mogao da se nada plasmanu u nokaut fazu takmičenja-

Zelenortska Ostrva su pokazala više od Saudijske Arabije na ovom SP, prati ih dobra energija i verujemo da mogu do boda, potencijalno i do plasmana u narednu fazu što bi bio istorijski uspeh za "Plave ajkule".

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