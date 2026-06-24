LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Sreda
0.00 Maroko - Haiti 1 (1.18)
3.00 Južna Afrika - Južna Koreja X2&2+ (1.50)
Ukupna kvota: 2.19
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