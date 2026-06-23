LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Posle uspešnog starta na Svetskom prvenstvu, reprezentacija Engleske ima priliku da već u drugom kolu Grupe "L" obezbedi plasman u nokaut fazu. Rival će joj na "Žilet stadionu" biti selekcija Gane, koja je takođe osvojila tri boda u prvom meču, ali zna da kao veliki autsajder dočekuje ovaj susret (22.00).