NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
18.00 Španija - Saudijska Arabija sigurna pobeda 1 (1.53)
3.00 Novi Zeland - Egipat 1X (2.35)
Ukupna kvota: 5.32
Španija mora ozbiljno shvatiti ovu utakmicu, verujemo da će dominirati i očekujemo rutinski trijumf "crvene furije".
Pobeda Urugvaju donosi gotovo siguran plasman u nokaut fazu, drugo poluvreme protiv Saudijaca je recept za igru i iskusni selektor Marselo Bjelsa to zna.
Novi Zeland bi mogao iznenaditi Egipat, fizički je dosta jači i pokazao je protiv Irana da i te kako ume da ugrozi gol protivnika, verujemo u simatične "ol vajtse".
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