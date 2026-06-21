Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

21. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

AP Photo/Lynne Sladky

Nedelja

18.00 Španija - Saudijska Arabija sigurna pobeda 1 (1.53)

0.00 Urugvaj - Zelenortska Ostrva 1 (1.48)
3.00 Novi Zeland - Egipat 1X (2.35)

Ukupna kvota: 5.32

Španija mora ozbiljno shvatiti ovu utakmicu, verujemo da će dominirati i očekujemo rutinski trijumf "crvene furije".

Pobeda Urugvaju donosi gotovo siguran plasman u nokaut fazu, drugo poluvreme protiv Saudijaca je recept za igru i iskusni selektor Marselo Bjelsa to zna.

Novi Zeland bi mogao iznenaditi Egipat, fizički je dosta jači i pokazao je protiv Irana da i te kako ume da ugrozi gol protivnika, verujemo u simatične "ol vajtse".

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