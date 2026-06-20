LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
19.00 Holandija - Švedska UG 2+ (1.28)
2.00 Ekvador - Kurasao 1&2+ (1.18)
Ukupna kvota: 2.02
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