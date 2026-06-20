NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
19.00 Holandija - Švedska GG (1.75)
2.00 Ekvador - Kurasao 1&|1+&2+ (1.40)
Ukupna kvota: 4.21
Holandija i Švedska imaju napadački potencijal da učine ovaj meč zanimljivim, a golove očekujemo i na meču Nemačke koja igra veoma ofanzivno i Obale Slonovače koja će imati šta da kaže preko kontri.
Ekvador mora da se "vadi" nakon poraza u prvom kolu, ubedljiva pobeda nad Kurasaom bi mu mogla garantovati prolaz dalje.
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