Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

20. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

Foto: AP Photo/Eric Smith

Subota

19.00 Holandija - Švedska GG (1.75)

22.00 Nemačka - Obala Slonovače GG (1.72)
2.00 Ekvador - Kurasao 1&|1+&2+ (1.40)

Ukupna kvota: 4.21

Holandija i Švedska imaju napadački potencijal da učine ovaj meč zanimljivim, a golove očekujemo i na meču Nemačke koja igra veoma ofanzivno i Obale Slonovače koja će imati šta da kaže preko kontri.

Ekvador mora da se "vadi" nakon poraza u prvom kolu, ubedljiva pobeda nad Kurasaom bi mu mogla garantovati prolaz dalje.

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