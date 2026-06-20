NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Foto: AP Photo/Eric Smith

Subota 19.00 Holandija - Švedska GG (1.75)



2.00 Ekvador - Kurasao 1&|1+&2+ (1.40) 22.00 Nemačka - Obala Slonovače GG (1.72)2.00 Ekvador - Kurasao 1&|1+&2+ (1.40) Ukupna kvota: 4.21

Holandija i Švedska imaju napadački potencijal da učine ovaj meč zanimljivim, a golove očekujemo i na meču Nemačke koja igra veoma ofanzivno i Obale Slonovače koja će imati šta da kaže preko kontri.

Ekvador mora da se "vadi" nakon poraza u prvom kolu, ubedljiva pobeda nad Kurasaom bi mu mogla garantovati prolaz dalje.

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