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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

13. 06. 2026. u 08:00

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HVATAMO zalet pred početak vikenda!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Dobiti tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

9.45 NE metrostars - Sturt lajons GG (1.52)

13.30 Narva - Nome junajted GG (1.45)
13.30 LSK Kviner (Ž) - Elesund (Ž) GG (1.50)
14.00 IFK Lulea - Storfors GG (1.53)

Ukupna kvota: 5.06

 

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