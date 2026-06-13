JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
HVATAMO zalet pred početak vikenda!
Dobiti tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
9.45 NE metrostars - Sturt lajons GG (1.52)
13.30 LSK Kviner (Ž) - Elesund (Ž) GG (1.50)
14.00 IFK Lulea - Storfors GG (1.53)
Ukupna kvota: 5.06
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