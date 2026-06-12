Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

12. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Petak

18.00 HPS - Kifen |1+&2+ (1.32)

21.00 Kanada - Bosna i Hercegovina D 1-2 (1.60)
3.00 SAD - Paragvaj 1 (2.00)

Ukupna kvota: 4.22

HPS i Kifen igraju na golove, isto očekujemo na njihovom međusobnom duelu.

Očekujemo neizsvestan meč između Kanade i Bosne, blagu prednost dajemo domaćinu, ali oprezni smo i predlažemo golove uzmeđu fiksa.

SAD je domaćin, imaće podršku sa tribina, ima kvalitet i verujemo da će uspeti da savlada neugodni Paragvaj na startu Mundijala.

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