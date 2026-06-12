NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
18.00 HPS - Kifen |1+&2+ (1.32)
3.00 SAD - Paragvaj 1 (2.00)
Ukupna kvota: 4.22
HPS i Kifen igraju na golove, isto očekujemo na njihovom međusobnom duelu.
Očekujemo neizsvestan meč između Kanade i Bosne, blagu prednost dajemo domaćinu, ali oprezni smo i predlažemo golove uzmeđu fiksa.
SAD je domaćin, imaće podršku sa tribina, ima kvalitet i verujemo da će uspeti da savlada neugodni Paragvaj na startu Mundijala.
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