NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo, a prva utakmica između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 11. jun. Kako to obično biva pred velike sportske smotre, fudbal je postao glavna tema svih generacija, ali pažnju javnosti je, umesto sportskih prognoza, privukla jedna oštra i neočekivana izjava iz Mostara.