Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

10. 06. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Tanjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Sreda

21.45 Portugal - Nigerija 1&|1-3&||1-3 (2.30)

22.00 Engleska - Kostarika 1&|1-3&||1-3 (2.03)

Ukupna kvota: 4.67

Engleska i Portugal igraju generalne probe pred Svetsko prvenstvo, očekujemo da pokazu klasu, upišu rutinske pobede i tako u naletu dočekaju najveću fudbalsku smotru.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

FRATAR IZ MOSTARA ZGROZIO CEO REGION! Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo
Fudbal

0 12

FRATAR IZ MOSTARA ZGROZIO CEO REGION! "Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo"

Svetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Meksiku i Kanadi samo što nije počelo, a prva utakmica između Meksika i Južne Afrike zakazana je za 11. jun. Kako to obično biva pred velike sportske smotre, fudbal je postao glavna tema svih generacija, ali pažnju javnosti je, umesto sportskih prognoza, privukla jedna oštra i neočekivana izjava iz Mostara.

09. 06. 2026. u 10:05 >> 11:32

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu

GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu