NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.45 Portugal - Nigerija 1&|1-3&||1-3 (2.30)
Ukupna kvota: 4.67
Engleska i Portugal igraju generalne probe pred Svetsko prvenstvo, očekujemo da pokazu klasu, upišu rutinske pobede i tako u naletu dočekaju najveću fudbalsku smotru.
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