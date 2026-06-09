Tip fudbal

IDEMO PO HET TRIK! Evo TIP tiketa za ponedeljak

В.М.

09. 06. 2026. u 07:00

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POGODILI smo dva tiketa dana u nizu, napadamo i treći!

ИДЕМО ПО ХЕТ ТРИК! Ево ТИП тикета за понедељак

Foto: Luis ROBAYO / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:

Utorak

17.30 DR Kongo - Čile 1X&0-3 (1.60)

1.00 Saudijska Arabija - Senegal |1-3&||1+ (1.87)
3.00 Argentina - Island 1&2-6 (1.48)

Ukupna kvota: 4.43

Prednost dajemo reprezentacijama koje se prirpemaju za Svetsko prvenstvo i očekujemo njihovo dobro izdanje u generalnim probama, a uz to dodajemo zanimljivu kombinaciju golova na meču Saudijske Arabije i Senegala koja se dobro naplaćuje.

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