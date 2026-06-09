IDEMO PO HET TRIK! Evo TIP tiketa za ponedeljak

U BEOGRADU je danas održana šesta redovna izborna sednica skupštine Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS), na kojoj je za predsednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić. Na svečanom delu sednice obratio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je najavio veliki paket za penzionere, koji podrazumeva značajne sume novca, kao i meru za sniženje cene lekova, a kako je rekao, deo tog paketa objaviće 27. i 28. juna.