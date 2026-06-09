IDEMO PO HET TRIK! Evo TIP tiketa za ponedeljak
POGODILI smo dva tiketa dana u nizu, napadamo i treći!
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg:
Utorak
17.30 DR Kongo - Čile 1X&0-3 (1.60)
3.00 Argentina - Island 1&2-6 (1.48)
Ukupna kvota: 4.43
Prednost dajemo reprezentacijama koje se prirpemaju za Svetsko prvenstvo i očekujemo njihovo dobro izdanje u generalnim probama, a uz to dodajemo zanimljivu kombinaciju golova na meču Saudijske Arabije i Senegala koja se dobro naplaćuje.
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