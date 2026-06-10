GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Portugal odigraće poslednju kontrolnu utakmicu pred početak Svetskog prvenstva 2026, a rival na stadionu "Dr. Magalješ Pesoa" biće joj selekcija Nigerije (21.45).

Ricardo Rocha / Zuma Press / Profimedia

Izabranici Roberta Martineza u dobrom raspoloženju dočekuju ovaj susret nakon pobede nad Čileom (2:1), a pažnja javnosti ponovo je usmerena ka Kristijanu Ronaldu, kome će predstojeći Mundijal biti poslednji u karijeri.

Portugal spada među najozbiljnije kandidate za osvajanje titule svetskog šampiona koja jedino nedostaje jednom od najboljih fudbalera svih vremena. Kvalitet ekipe je ogroman, a epicentralnu snagu tima predstavlja trio evropskog šampiona PSŽ-a koji čine Nuno Mendeš, Vitinja i Žoao Neveš.

Očekuje se da upravo oni dobiju značajnu minutažu protiv Nigerije, dok bi Ronaldo mogao da bude pošteđen većeg napora nakon što je protiv Čilea odigrao samo prvo poluvreme.

Portugalci će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi sa DR Kongom, Uzbekistanom i Kolumbijom, pa bi neuspeh da prođu dalje predstavljao jedno od najvećih iznenađenja turnira.

S druge strane, Nigerija je jedno od najvećih razočaranja afričkih kvalifikacija. "Super orlovi" nisu uspeli da izbore plasman na Mundijal nakon poraza od DR Konga u baražu i propuštaju drugo uzastopno Svetsko prvenstvo.

Ipak, tim Erika Šela nije poražen na poslednjih šest utakmica, a u tom periodu osvojio je i novo izdanje Juniti kupa u Londonu, tako da je u pitanju veoma neugodan protivnik, dostojan generalne probe pred put u Ameriku.

Nigerijci će biti oslabljeni neigranjem nekoliko najvećih zvezda. U sastavu nema napadača Viktora Osimena, kao ni Ademole Lukmana, što značajno umanjuje njihovu ofanzivnu moć.

Zbog toga će najveći teret u napadu poneti Mofi i Adams, dok bi sredinom terena trebao komandovati iskusni Vilfrid Ndidi.

Što se tiče predloga, Portugal ima daleko veći kvalitet, širi roster i mnogo više individualne klase. Iako je reč o prijateljskom meču, domaćin bi trebalo da pokaže zašto ga mnogi vide kao jednog od favorita za svetsku krunu.

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