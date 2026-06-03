NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
19.30 Storfors - Skeleftea UG 3+ (1.35)
20.45 Luksemburg - Italija D 1+ (1.75)
Ukupna kvota: 4.25
Storfors i Skeleftea igraju na golove, pogotovo domaćini i očekujemo dosta pogodaka na njihovom duelu.
Holandija se ozbiljno sprema za Svetsko prvenstvo, jedan je od favorita iz senke i verujemo da će to pokazati protiv potencijalno neugodnog Alžira.
Italija je u rasulu, veliki su problemi u reprezentaciji "azura" i zbog toga smatramo da bi simaptični Luksemburg mogao da postigne bar jedan gol na večerašnjem susretu.
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