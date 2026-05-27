KO ĆE SE RADOVATI U LAJPCIGU? Glazner juri treći trofej sa Palasom, Rajo prvi evropski u istoriji kluba

FINALE Lige konferencija biće odigrano večeras u Lajpcigu, a koplja će ukrstiti timovi za koje se očekivalo da doguraju daleko, Kristal palas i Rajo Valjekano.

Za Kristal Palas ovo je najveći evropski meč u istoriji kluba, a Oliver Glasner mogao bi da zaokruži neverovatan period na klupi londonskog tima.

Austrijanac je već doneo FA kup i Komjuniti Šild tokom 2025. godine, a sada je na korak od još jednog velikog trofeja pred rastanak na leto.

Palas možda nije briljirao u grupnoj fazi, ali je u nokaut delu pokazao ozbiljan kvalitet. Zrinjnski, AEK Larnaka, Fiorentina i Šahtjor nisu uspeli da zaustave “orlove”, koji su postigli čak 25 golova u takmičenju, najviše od svih učesnika.

Ipak, forma u Premijer ligi pred finale nije idealna. Tim iz Londona završio je sezonu tek na 15. mestu i bez pobede u poslednja četiri prvenstvena meča, pa će evropsko finale biti prilika da se to zaobraiv i cela sezona pretvori u istorijsku.

Sa druge strane, Injigo Perez napravio je pravo malo čudo sa Rajom. Klub iz predgrađa Madrida nikada nije igrao evropsko finale, a sada je na 90 minuta od prvog velikog trofeja u 101 godini postojanja.

Rajo u finale ulazi u odličnom ritmu. Devet utakmica bez poraza i šest pobeda u tom periodu jasno pokazuju koliko je ekipa stabilna i disciplinovana.

Posebno impresivno delovali su protiv favorizovanog Strazbura u polufinalu, gde nisu primili nijedan gol u dva meča.

Pre toga eliminisali su Samsun, odnosno AEK, a zanimljivo je da nijednom tokom nokaut faze nisu jurili zaostatak i konstantno su bili u egalu ili prednosti.

Jednostavno igraju sjajan fudbal u drugom delu sezone i više nego zasluženo će imati priliku da večeras u Lajpcigu ispišu istoriju.

Deluje da nas očekuje veoma ujednačeno finale, jer obe ekipe vide ovu utakmicu kao životnu šansu za evropsku slavu.

Palas ima više individualnog kvaliteta i fizičke snage, ali Rajo igra dosta bolji fudbal u poslednjih nekoliko meseci i samopouzdanje igrača je na izuzetno visokom nivou.

Bukmejkeri favoizuju engleskog predstavnika, ali mi verujemo da Valjekano može do iznenađenja i tipujemo da će "ponos radničke klase" doći do prvog velikog trofeja u istoriji kluba.

