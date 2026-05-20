FINALE LIGE EVROPE: Peta titula za Emerija ili istorijski prvenac Frajburga?

Veliko finale Lige Evrope igra se večeras na "Bešiktaš parku" gde će snage odmeriti Aston vila i Frajburg (21.00). Engleski tim ulazi u meč kao favorit, ali nema sumnje da će nemački autsajder učiniti sve što može da napravi najveći uspeh u istoriji kluba.

Tanjug/AP Photo/Francisco Seco, Pool

Za Vilu bi eventualni trofej predstavljao prvi veliki pehar još od 1996. godine, dok Frajburg nikada u svojoj istoriji nije osvojio značajan trofej. Upravo zato finale nosi ogromnu emotivnu težinu za oba kluba.

Ekipa Unaj Emerija deluje kao tim koji je sazreo za evropski uspeh. Posle polufinala Lige konferencije i četvrtfinala Lige šampiona prethodnih sezona, sada imaju priliku da naprave odlučujući korak i dođu do trofeja.

Na ruku birmingemskom timu ide i to što je Emeri legenda ovog takmičenja, osvajao ga je četiri puta, u tri navrata sa Seviljom i jednom sa Viljarealom, te ima ogromno iskustvo vođenja velikih evropskih utakmica.

Vila je do finala stigla na impresivan način, bez većih problema, a dodatno samopouzdanje donela im je i ubedljiva pobeda nad Liverpulom u Premijer ligi proteklog petka (4:1).

Taj trijumf obezbedio je plasman u Ligu šampiona, pa tim iz Birmingema sada može potpuno rasterećeno da se fokusira na evropsko finale.

Sa druge strane, Frajburg je apsolutni hit ovogodišnjeg izdanja takmičenja. Tim Juliana Šutstera nadigrao je nekoliko ozbiljnih evropskih ekipa i pokazao da nije slučajno stigao do finala.

Njihov napadački fudbal doneo im je čak 25 golova u takmičenju, a posebno su bili impresivni u nokaut fazi gde su redom izbacivali Genk, Seltu i Bragu.

Ipak, utisak je da iskustvo i individualni kvalitet ipak više naginju na stranu Aston Vile.

Engleski klub deluje stabilnije, ima širi roster i igrače navikle na velike utakmice, što bi u finalu moglo da napravi ključnu razliku.

Frajburg će sigurno imati svoje momente, ali teško je očekivati da tokom svih 90 minuta izdrže pritisak ekipe koja definitivno ima ono što je potrebno da osvoji trofej i tako konačno dođe do trećeg evropskog trofeja (osvojila Ligu šampiona i Superkup Evrope) u istoriji kluba.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć