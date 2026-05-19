NEMA PREDAJE, BORBA DO SAMOG KRAJA! Siti juri tri boda na "Vitalitiju" u pokušaju da održi šampionske snove
NAKON osvajanja drugog domaćeg trofeja ove sezone pobedom nad Čelsijem u finalu FA kupa (1:0) proteklog vikenda, fudbaleri Mančester sitija fokus vraćaju na Premijer ligu gde i dalje nisu odustali od titule i moraju slaviti na gostovanju Bornmutu kako bi imali šanse da se u poslednjem kolu bore za nju.
Iako je Siti tokom vikenda osvojio FA kup pogotkom Semenja protiv Čelsija (1:0), potpuna euforija je izostala jer bi već nekoliko dana kasnije mogli i matematički da ostanu bez šampionske krune.
Arsenal drži sudbinu u svojim rukama, beži im pet bodova uz odigran meč više, pa bi eventualan kiks na južnoj obali označio kraj borbe za prvo mesto i drama u poslednjem kolu bi izostala.
Ipak, forma Sitija uliva poverenje. Tim je bez poraza na poslednjih deset utakmica u svim takmičenjima, a defanzivno deluju mnogo sigurnije nego tokom većeg dela sezone.
Povratak Rodrija dodatno je stabilizovao vezni red, dok su razigrani Šerki i Doku, naravno uz Erlinga Holanda, zaslužni za dobre napadačke igre "građana" i očekuje se da ih večeras vidimo u startnoj postavi.
Međutim, Bornmut ove sezone nije tim koji bilo ko može lako da potceni. Ekipa Andoni Iraola ima najduži niz bez poraza u ligi (16 utakmica!) i još sanja plasman u Ligu šampiona.
"Trešnjice" su šeste na tabeli, zaostaju četiri boda za Liverpulom i pobedom mogu smanjiti tu razliku i tako pred poslednje ostvariti dodatni pritisak na "redse" koji se ozbiljno muče ove sezone.
Takođe, Bornmut se nalazi u imspresivnoj formi i na minulih pet mečeva upisao je četiri pobede uz remi, tako da puca od samopouzdanja pred dolazak šampiona na "Vitaliti".
Domaćin je u odličnom momentumu, a samopouzdanje dodatno raste zbog činjenice da su prošle sezone baš na ovom stadionu savladali Siti.
Mada, istorija međusobnih duela i dalje je potpuno na strani "građana", koji su dobili čak 16 od 17 premijerligaških okršaja protiv Bornmuta.
Očekuje nas veoma otvoren meč sa velikim intenzitetom. Bornmut nema razloga da se brani i sigurno će pokušati da napadne, dok Siti mora da ide na pobedu od prvog minuta.
Upravo zbog toga je realno da ćemo gledati efikasan duel sa mnogo prilika i očekujemo da bude golova na jugu Engleske.
