Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

17. 05. 2026. u 06:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Nedelja

12.00 Roma - Lacio 1 (1.50)

16.00 Brentford - Kristal palas 1 (1.70)
16.00 Lids - Brajton GG (1.58)

Ukupna kvota: 4.02

Roma se bori za Ligu šampiona, u dobroj je formi i trebala bi savladati posrnulog gradskog rivala koji je sredinom nedelje poražen u finalu Kupa Italije od Intera.

Brentford može do Evrope, igra odlično ove sezone i pobedom protiv Palasa, koji ne zna za trijumf u ligi više od mesec dana, bi se održao u borbi za top 7.

Lids igra opušteno, obezbedio je opstanak i veoma je neugodan protivnik, pogotovo na "Eland roudu" i sigurno je da Brajtonu koji juri Evropu neće biti lako da dođe di čitavog plena.

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

