OVO NI ŠEKSPIR NE BI NAPISAO! Kakva nas drama očekuje u poslednjem kolu Lige 1, sedmostruki prvak juri povratak u Ligu šampiona!
Velika drama očekuje nas u poslednjem kolu Lige 1, a najzanimljiviji meč mogao bi biti odigran na "Grupama stadionu" gde će Lion protiv Lansa pokušati da potvrdi plasman u Ligu šampiona (21.00).
Ovaj duel na nosi ogroman ulog za domaćina, koji je prošao neverovatan put od prošlosezonskih problema do borbe za evropsku elitu.
Ekipa Paulo Fonseke trenutno drži četvrto mesto na tabeli i sudbinu drži u svojim rukama pošto ima bod više od petoplasiranog Rena.
To znači da bi pobeda Lionu najmanje garantovala kvalifikacije za Ligu šampiona, dok bi eventualni kiks Lila (koji mu beži samo bod) mogao da ih direktno odvede u grupnu fazu elitnog takmičenja. Neviđena drama!
Iako su prošlog vikenda poraženi od Tuluza, sedmostruki prvaci Francuske na domaćem terenu izgledaju veoma moćno. Vezali su tri pobede pred svojim navijačima, a u svakom od tih mečeva postigli su najmanje dva gola.
Jedan od najzaslužnijih za to je iskusni Korentan Toliso koji igra fenomenalno u završnici sezone, postigao je po gol na minule četiri utakmice uz dve podeljene asistecije, tako da će se ekipa sigurno osloniti na svog lidera na večerašnjem meču.
Sa druge strane, Lans je ostao bez senzacionalne šanse za titulu nakon poraza od PSŽ-a u prošlom kolu, ali gosti i dalje imaju veoma uspešnu sezonu iza sebe, pošto su već obezbedili plasman u Ligu šampiona.
Tim bivšeg trenera Liona, Pjera Saža definitivno je drugi i večeras nema preterani motiv na "Grupama stadionu".
Problem za Lans je to što već pet uzastopnih ligaških utakmica van svog stadiona ne zna za pobedu, a vredi istaći i to da protiv ekipa iz vrha tabele ove sezone nije postigao nijedan gol na strani.
Ipak, zanimljivo je da su poslednja tri gostovanja Lionu završili bez poraza, uključujući i eliminaciju domaćina iz Kupa Francuske ranije ove godine.
Očekujemo sjajnu utakmicu, motiv i forma su na strani Liona, navijači će biti na nivou i verujemo da će četa Paola Fonseke ovu sjajnu kampanju krunisati plasmanom u najjače fudbalsko klupsko takmičenje.
