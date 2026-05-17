TRADICIONALNA GOLEADA: Na poslednjih pet međusobnih duela Barse i Betisa viđeno je 26 pogodaka!
POSLEDNjI meč 37. kola La lige odigraće Barsa i Betis koji se sastaju u Kataloniji od 21.15.
Barselona je dominirala tokom cele sezone i potpuno zasluženo stigla do šampionskog pehara, drugog uzastopnog, što je dokaz sjajnog rada Hansija Flika koji katalonskog giganta vraća na staze stare slave.
Ipak, poraz od Alavesa pokazao je da ni šampion nije imun na pad koncentracije, posebno kada trener izvrši veliki broj rotacija, što nije isključeno da će ponovo biti slučaj jer se veliki broj nosećih igača čuva od povrede pred Svetsko prvenstvo.
Ali, na "Kamp Nou" domaćini su ove sezone gotovo nepogrešivi, svih 18 ligaških utakmica na svom terenu pretvorili su u pobede, uz čak 54 postignuta gola i samo devet primljenih, što dovoljno govori koliko je težak zadatak pred gostima iz Sevilje.
Sa druge strane, Betis u Barselonu dolazi rasterećen i u odličnom raspoloženju. Tim Manuela Pelegrinija već je osigurao plasman u Ligu šampiona naredne sezone, što predstavlja ogroman uspeh za klub.
Gosti igraju veoma stabilno u finišu prvenstva, a posebno imponuje činjenica da od kraja marta nisu izgubili nijedan prvenstveni meč.
U prethodnom kolu savladan je Elče, pa Betis sada želi da dodatno potvrdi kvalitet protiv novog/starog šampiona.
Prvi ovosezonski duel doneo je spektakl i pobedu Barselone od 5:3, što je ponovo bila potvrda da su obračuni ovih rivala uvek puni golova, a vredi podsetiti da su na minulih pet međusobnih oba tima tresla mrežu, uz neverovatnih 26 ukupnih pogodaka!
Što se tiče izostanaka, Barsa je bez Lamajal i verovatno De Jonga, odnosno Fermina Lopeza, dok će kod gostiju meč propustiti Bartra, Kučo Ernandez, Ljorente, Ortiz i Ruibal.
Pobednika je teško prognozirati, jer ne znamo za kakve će se timovi opredeliti Flik i Pelegrini, ali tradicija i stil fudbala ovih timova nam govori da bi trebalo biti dosta pogodaka ove večeri na "Nou Kampu"
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,79)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"GOREĆE" RIM! Roma preko Lacija želi da se domogne plasmana u Ligu šampiona!
17. 05. 2026. u 07:10
BARSELONA ŠIROM OTVORILA VRATA SRBINU! Dušan Vlahović je ovo čekao celog života!
Najnovije vesti koje su vezane za fudbalske transfere tiču se, možda, i napadača fudbalske reprezentacije Srbije: Dušan Vlahović mogao bi da zaigra na skroz neočekivanom mestu. A jednom od najslavnijih kada se radi o ovom sportu.
16. 05. 2026. u 16:07
DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!
Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.
16. 05. 2026. u 12:14
I SUDIJA OSTAO U ŠOKU! Najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa se upravo dogodio! (VIDEO)
Dogodio se možda i najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa.
16. 05. 2026. u 12:42
Komentari (0)