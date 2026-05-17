TRADICIONALNA GOLEADA: Na poslednjih pet međusobnih duela Barse i Betisa viđeno je 26 pogodaka!

POSLEDNjI meč 37. kola La lige odigraće Barsa i Betis koji se sastaju u Kataloniji od 21.15.

Barselona je dominirala tokom cele sezone i potpuno zasluženo stigla do šampionskog pehara, drugog uzastopnog, što je dokaz sjajnog rada Hansija Flika koji katalonskog giganta vraća na staze stare slave.

Ipak, poraz od Alavesa pokazao je da ni šampion nije imun na pad koncentracije, posebno kada trener izvrši veliki broj rotacija, što nije isključeno da će ponovo biti slučaj jer se veliki broj nosećih igača čuva od povrede pred Svetsko prvenstvo.

Ali, na "Kamp Nou" domaćini su ove sezone gotovo nepogrešivi, svih 18 ligaških utakmica na svom terenu pretvorili su u pobede, uz čak 54 postignuta gola i samo devet primljenih, što dovoljno govori koliko je težak zadatak pred gostima iz Sevilje.

Sa druge strane, Betis u Barselonu dolazi rasterećen i u odličnom raspoloženju. Tim Manuela Pelegrinija već je osigurao plasman u Ligu šampiona naredne sezone, što predstavlja ogroman uspeh za klub.

Gosti igraju veoma stabilno u finišu prvenstva, a posebno imponuje činjenica da od kraja marta nisu izgubili nijedan prvenstveni meč.

U prethodnom kolu savladan je Elče, pa Betis sada želi da dodatno potvrdi kvalitet protiv novog/starog šampiona.

Prvi ovosezonski duel doneo je spektakl i pobedu Barselone od 5:3, što je ponovo bila potvrda da su obračuni ovih rivala uvek puni golova, a vredi podsetiti da su na minulih pet međusobnih oba tima tresla mrežu, uz neverovatnih 26 ukupnih pogodaka!

Što se tiče izostanaka, Barsa je bez Lamajal i verovatno De Jonga, odnosno Fermina Lopeza, dok će kod gostiju meč propustiti Bartra, Kučo Ernandez, Ljorente, Ortiz i Ruibal.

Pobednika je teško prognozirati, jer ne znamo za kakve će se timovi opredeliti Flik i Pelegrini, ali tradicija i stil fudbala ovih timova nam govori da bi trebalo biti dosta pogodaka ove večeri na "Nou Kampu"

