BORBA ZA GOLI ŽIVOT: Đirona traži bodove spasa u Madridu

BITNE bodove u borbi za opstanak fudbaleri Đirone tražiće na "Metropolitanu" gde će od 19 časova ugostiti Atletiko Madrid.

Tim Dijega Simeone je početkom nedelje savladao Osasunu, čim je prekinuo niz od dva uzastopna poraza i bar na kratko vratio osmene na lica svojih navijača.

Iako je plasman u Ligu šampiona već obezbeđen, utisak je da je sezona za Atletiko ostala ispod očekivanja, pošto nisu bili ozbiljan kandidat za titulu, a ostali su i bez trofeja u Kupu kralja i Ligi šampiona.

Iako večeras igraju bez preteranog motiva, "jorgandžije" su tradicionalno veoma jake na svom stadionu. Atletiko je osvojio čak 43 boda iz 18 domaćih utakmica ove sezone, a dodatno samopouzdanje daje i odličan skor protiv Đirone.

Madriđani su dobili sedam od poslednjih osam međusobnih duela, uključujući i sigurnih 3:0 u prvom delu sezone.

Sa druge strane, Đirona je bila pravi hit La lige pre par sezona kada je obezbedila igranje u Ligi šampiona, ali to kao da je davna prošlost i gostujući tim se ove godine grčevito bori za opstanak.

"Crveno-beli" jesu 15. na tabeli, ali imaju samo bod više od devenaestoplasiranog Levantea, što dovoljno govori o gužvi u donjem domu La lige i jasno je da je Đirona ne sme da se opusti, te da je očekuje veoma težak posao u poslednja dva kola.

Forma gostiju ne uliva previše poverenja, ali remi protiv Sosijeda (1:1) u prethodnom kolu pokazao je da još nisu odustali i pomogao im je da pobegnu iz zone ispadanja.

Što se tiče izostanaka, Atletiko će imati određenih problema, posebno zbog suspenzije Markosa Ljorentea, dok je pod znakom pitanja još nekoliko važnih igrača poput Alvareza i Himeneza.

Sa druge strane, izosaju standardni igrači, Ter Štegen, Portu, Huan Karlos, Ruiz i Vanat.

Utakmicu je neugodno prognozirati, ali mi verujemo da Đirona može do pogotka, ima veći motiv na ovom meču, a i odbrana Atletika je umela da zakaže više puta ove sezone i odigra ispod očekivanja.

