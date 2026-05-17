BIĆE ZANIMLJIVO NA "OLD TRAFORDU": Razigrani dvostruki prvak Evrope želi da iznenadi Junajted!

NEDELjNI program Premijer lige počinje na "Old trafordu" (13.30) gde će Junajted odigrati svoj poslednji ovosezonski meč kao domaćin, a protivnik će mu biti neugodni Notingem forest koji je po formi jedna od najboljih ekipa u prvenstvu, tako da bi mogli gledati veoma interesantan meč na legendarnom stadionu.

Tim Majkla Kerikan je odigrao meč bez golova protiv Sanderlenda u prošlom kolu i tako prekinuo niz od čak 23 uzastopna prvenstvena meča na kojima je postizao pogodak.

Ipak, Junajted je i dalje u odličnoj poziciji, pošto je obezbedio plasman u Ligu šampiona i trenutno drži treće mesto na tabeli. Kerik je ostavio snažan utisak otkako je preuzeo tim, "crveni đavoli" igraju odličan fudbal, a deluje da će nagrada doći u vidu produžetka ugovora koji bi Kerik uskoro trebao da potpiše sa klubom po pisanjima brojnih evropskih medija.

Posebno impresivno deluje forma kapitena Bruno Fernandeša, koji je stigao do 19 asistencija u sezoni i u centru je pažnje jer se nalazi nadomak izjednačenja istorijskog rekorda Premijer lige.

Ima dva meča da sustigne, a onda i pretekne De Brujnea, odnosno Anrija koji su akutelni rekorderi sa po 20 dodavanja za gol u sezoni.

Junajted tradicionalno dobro završava sezonu na Old Trafordu i izgubio je samo jedan poslednji domaći ligaški meč u prethodnih 18 godina.

Sa druge strane, Forest je igrao jako loše većim delom sezone i borio se za opstanak, ali u poslednje vreme je znatno podigao formu. Ekipa Vitor Pereira vezala je osam utakmica bez poraza u Premijer ligi, a posebno impresivno deluju gostovanja, pošto su poslednja tri dobili ukupnom gol-razlikom 11:1.

Forest je prošle sezone slavio na Old Trafordu rezultatom 3:2, a zanimljivo je da Junajted nije pobedio na poslednja tri međusobna duela ova dva tima, tako da nam sve govori da bi trebali gledati veoma zanimljiv meč na "Old trafordu".

Što se tiče izostanaka, domaći će ponovo biti bez defanzivca De Lihta koji će zbog povrede potencijalno propustiti Svetsko prvenstvo, dok je pod upitnikom i Benjamin Šeško koji je propustio meč sa Sanderlendom zbog povrede potkolenice.

Forest ima u poslednjoj liniji jer su povređeni Murillo i Ola Aina, ali na teren bi se mogao vratiti glavni igrač ekipe Morgan Gibs Vajt koji trenira sa zaštitnom maskom zbog duela sa Sančezom kada su "šumari" savladali Čelsi (3:1).

Očekuje se otvoren i kvalitetan duel dve ekipe koje igraju veoma napadački u završnici sezone. Junajted ima prednost domaćeg terena i iskustva, ali Forest je više puta pokazao da ume da kazni svaki pad koncentracije velikih timova.

