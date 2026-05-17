"GOREĆE" RIM! Roma preko Lacija želi da se domogne plasmana u Ligu šampiona!

STO osamdeset i sedmo izdanje jednog od najvatrenijih fudbalskih derbija Evrope ponovo je pred nama, a ovoga puta ulog je ogroman. Roma odličnu sezonu želi da kruniše plasmanog u Ligu šampiona, dok Lacio spas iste traži u sputavanju najvećeg rivala da se domogne evropske elite.

Situacija na tabeli dodatno podiže tenziju pred ovaj derbi. Roma je trenutno peta i nalazi se usred velike borbe za top 4, gde samo nekoliko bodova deli čak četiri ekipe dva kola pre kraja.

Tim Đan Pjera Gasperinija je izjednačen sa Milanom koji je ispred zbog boljeg međusobnog duela, Juve mu beži poen, dok Napoli "čak" tri. Jasno je da je gužva ogromna, tenzija raste, a na Romi je da nastavi da pobeđuje i nada se kiksu nekom od pomentih rivala.

"Vučica" u derbi ulazi u odličnom raspoloženju. Roma je vezala tri pobede, a posebno impresivno izgleda napad predvođen sjajnim Donjelom Malenom, koji je od dolaska u januaru postao pravo otkrovenje i već stigao do 13 golova u Seriji A.

Rimljani su postigli pogodak na poslednjih 13 prvenstvenih utakmica i igraju veoma sigurno na "Olimpiku", gde su danas nominalni domaćini, i bez poraza su na poslednjih 11 mečeva pred svojim navijačima.

Dodatno samopouzdanje domaćinu daje i činjenica da je Roma dobila tri od poslednja četiri derbija protiv Lacija, uključujući i ovosezonski duel koji je završen minimalnom pobedom "vučice" pogotkom Lorenca Pelgerinija.

Za razliku od rivala, sezona Lacija pretvorila se u veliko razočaranje. Posle poraza od Intera u finalu Kupa Italije sredinom nedelje (0:2) "nebeskoplavi" su i definivno ponovo ostali bez Evrope, pa im je sada "Derbi dela Kapitale" jedina prilika da poprave utisak pred navijačima.

Najveći problem Lacija tokom cele sezone bio je napad. Tim je čak 16 puta ostao bez postignutog gola u prvenstvu, što je njihov najgori učinak još od kraja osamdesetih godina.

Nijedan igrač nije prebacio granicu od pet ligaških pogodaka, pa će veliki pritisak biti na veteranima poput Pedra, koji igra poslednji rimski derbi u karijeri.

Što se tiče izostanakam, Roma ima određenih problema sa povredama, nema Fergusona i Zaragoze, a pod upitnikom su Pelegrini i Dovbik.

Lacio će biti oslabljen neigranjem suspendovanog Alessio Romanjolija, kao i povređenog Ivana Provedela, što predstavlja ozbiljan udarac za odbranu gostiju.

Sve ukazuje na još jedan veoma tvrd, emotivan i nervozan derbi, ali forma i momentum trenutno su na strani Rome i zbog toga predlažemo sledeći tip.

