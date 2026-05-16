"OPUŠTENA" UTAKMICA: Bivši prvaci Nemačke igraju bez pritiska, ali Dortmund bi mogao ostvariti lep jubilej

BORUSIJA Dortmund će u poslednjem kolu Bundeslige gostovati Verderu na "Veser stadionu" (15.30) željna da sezonu završi sa najvećim brojem bodova još od 2018. godine i tako dokaže da je dosta napredovala pod Nikom Kovačem.

UWE KRAFT / AFP / Profimedia

Verder je prošlog vikenda poražen od Hofenhajma minimalnim rezultatom, ali je ipak osigurao opstanak zahvaljujući porazu Volfsburga i naredne godine će ponovo nastupati u eliti.

Ipak, forma domaćina pred ovaj meč nije ohrabrujuća, tim Danijela Tjunea nema pobedu na poslednja tri meča, a u tom periodu upisao je dva poraza zaredom.

Poseban problem predstavlja odbrana, koja je primila čak 11 golova na prethodnih šest utakmica.

Takođe, Verder je ove sezone često imao problema na svom stadionu, gde je izgubio sedam od 16 ligaških utakmica

Ni tradicija ne ide na ruku zeleno-belima. Dortmund je neporažen u poslednjih šest međusobnih duela, a u januaru je slavio ubedljivo sa 3:0.

Sa druge strane, Dortmund je u sjajnom raspoloženju stigao do pobede nad Ajntrahtom proteklog vikenda rezultatom 3:2, iako je već u drugom minutu bio u zaostatku.

Kovačev tim možda nije uspeo da ugrozi Bajern u borbi za titulu, ali drugo mesto i potencijalna 73 boda predstavljaju veoma uspešnu sezonu.

Defanzivno su “milioneri” izgledali daleko stabilnije nego prošle godine, pošto su primili čak 17 golova manje nego u sezoni 2024/25 i to je najveći Kovačev pečat.

Ipak, napad zbog toga "trpi" i generalno nije bio toliko efikasan kao ranijih godina, pa bi Dortmund mogao da završi sezonu sa jednim od slabijih golgeterskih učinaka u poslednjih nekoliko sezona.

Što se tiče izostanaka, Verder će biti oslabljen neigranjem suspendovanog Sugavare, kao i povređenog Malatinija.

Sa druge strane, Dortmund i dalje ima problema u poslednjoj liniji jer neće igrati Emre Džan i Ramy Bensebaini. To otvara prostor mladom Luki Ređaniju da ponovo startuje uz Antona i Šloterbeka.

Pošto je u pitanju poslednje kolo, očekuje se nešto otvorenija utakmica, ni jedni ni drugi nemaju šta da izgube i verujemo da će biti golova na "Veseru".

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć