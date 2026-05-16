"OPUŠTENA" UTAKMICA: Bivši prvaci Nemačke igraju bez pritiska, ali Dortmund bi mogao ostvariti lep jubilej
BORUSIJA Dortmund će u poslednjem kolu Bundeslige gostovati Verderu na "Veser stadionu" (15.30) željna da sezonu završi sa najvećim brojem bodova još od 2018. godine i tako dokaže da je dosta napredovala pod Nikom Kovačem.
Verder je prošlog vikenda poražen od Hofenhajma minimalnim rezultatom, ali je ipak osigurao opstanak zahvaljujući porazu Volfsburga i naredne godine će ponovo nastupati u eliti.
Ipak, forma domaćina pred ovaj meč nije ohrabrujuća, tim Danijela Tjunea nema pobedu na poslednja tri meča, a u tom periodu upisao je dva poraza zaredom.
Poseban problem predstavlja odbrana, koja je primila čak 11 golova na prethodnih šest utakmica.
Takođe, Verder je ove sezone često imao problema na svom stadionu, gde je izgubio sedam od 16 ligaških utakmica
Ni tradicija ne ide na ruku zeleno-belima. Dortmund je neporažen u poslednjih šest međusobnih duela, a u januaru je slavio ubedljivo sa 3:0.
Sa druge strane, Dortmund je u sjajnom raspoloženju stigao do pobede nad Ajntrahtom proteklog vikenda rezultatom 3:2, iako je već u drugom minutu bio u zaostatku.
Kovačev tim možda nije uspeo da ugrozi Bajern u borbi za titulu, ali drugo mesto i potencijalna 73 boda predstavljaju veoma uspešnu sezonu.
Defanzivno su “milioneri” izgledali daleko stabilnije nego prošle godine, pošto su primili čak 17 golova manje nego u sezoni 2024/25 i to je najveći Kovačev pečat.
Ipak, napad zbog toga "trpi" i generalno nije bio toliko efikasan kao ranijih godina, pa bi Dortmund mogao da završi sezonu sa jednim od slabijih golgeterskih učinaka u poslednjih nekoliko sezona.
Što se tiče izostanaka, Verder će biti oslabljen neigranjem suspendovanog Sugavare, kao i povređenog Malatinija.
Sa druge strane, Dortmund i dalje ima problema u poslednjoj liniji jer neće igrati Emre Džan i Ramy Bensebaini. To otvara prostor mladom Luki Ređaniju da ponovo startuje uz Antona i Šloterbeka.
Pošto je u pitanju poslednje kolo, očekuje se nešto otvorenija utakmica, ni jedni ni drugi nemaju šta da izgube i verujemo da će biti golova na "Veseru".
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1.79)
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
15. 05. 2026. u 06:30
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
15. 05. 2026. u 07:17
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
15. 05. 2026. u 07:32
"BRAĆA SRBI!" Rusija oduševljena, stigla joj fantastična vest iz Beograda
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Rusija zove "specijalna vojna operacija", Rusi su bili na meti brojnih sankcija. Međutim, najnovije vesti iz Ruske Federacije su takve - da im je Srbija u centru pažnje.
14. 05. 2026. u 20:18
PRELOMNI TRENUCI ISTORIJE: Kako Donald Tramp spasava Crvenu zvezdu i Partizan?
Najnovije vesti vezane za KK Crvena zvezda, KK Partizan ali i ne samo te evropske klubove stižu iz Amerike. Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, za to se pobrinuo.
14. 05. 2026. u 21:35
JANIK SINER "ZGROMIO" NOVAKA ĐOKOVIĆA! Istorija na mastersu u Rimu! Svi su mislili da je ovo nemoguće, ali - desilo se
Novak Đoković je izgubio na početku mastersa u Rimu, a na tom teniskom turniru iz ATP masters serije 1000 danas se desilo nešto što je mislio da se nikada neće dogoditi.
14. 05. 2026. u 15:02
Komentari (0)