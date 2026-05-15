Tip fudbal

GOLEADA NA "VILA PARKU": Tradicija favorizuje Liverpul, ali Vila je uvek neugodan protivnik u Birmingemu

В.М.

15. 05. 2026. u 07:00

TRIDESET i sedmo kolo Premijer lige otvoriće veoma zanimljiv duel između dva nekadašnja osvajača Lige šampiona, Aston vile i Liverpula koji se sastaju na "Vila parku" od 21.00.

ГОЛЕАДА НА ВИЛА ПАРКУ: Традиција фаворизује Ливерпул, али Вила је увек неугодан противник у Бирмингему

Foto: PETER POWELL / AFP / Profimedia

Situacija na tabeli je izuzetno napeta. Liverpul je četvrti, ali ima istu količinu bodova kao i peta Aston Vila, dok je Bornmut samo četiri boda iza njih. Svaki kiks u finišu sezone mogao bi skupo da košta, mada im na ruku ide to što "trešnjnice" igraju sa Sitijem, kao i to da će petoplasirani tim Premijer lige ponovo igrati u Ligi šampiona.

Ekipa Unaja Emerija se nalazi u veoma dobrom raspoloženju posle plasmana u finale Lige Evrope (20. maj protiv Frajburga), elimisavši Notingem forest u polufinalu ukupnim rezultatom 4:1.

Ipak, evropski uspesi ostavili su traga na ligašku formu, Vila je osvojila samo bod u poslednja tri meča Premijer lige i to protiv Barnlija, kojeg nije uspela da savlada uprkos vođstvu od 2:1.

S druge strane, ni Liverpul ne deluje ubedljivo. Tim Arnea Slota remizirao je sa posrnulim Čelsijem proteklog vikenda, a pre toga izgubio od Junajteda u velikom derbiju. na "Old Trafordu".

"Redsi" su daleko od šampionskog ritma iz prethodnih sezona, a posebno zabrinjava učinak na gostovanjima, gde su već osam puta poraženi ove sezone.

Arne Slot je pod velikim pritiskom, ali i pored toga holandski stručnjak se nada da će i iduće sezone predvoditi gostujući sastav sa klupe.

Ipak, istorija međusobnih duela je na strani momaka sa "Enfilda". Liverpul je dobio čak 15 od poslednjih 16 premijerligaških duela protiv Vile, a jedini poraz bio je čuvenih 7:2 iz 2020. godine na "Vila parku".

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Onane i Kamare od bitnijih igrača, dok će u redovima gostiju meč propustiti Ekitike, Alison i Virc.

Očekujemo veoma dobru utakmicu, videćemo da li će Emeri imati na umu predstojeće finale i napraviti par promena, ali i pored toga verujemo da ćemo gledati dosta zanimljiv meč, takav fudbal igraju ovi timovi i trebalo bi biti golova na "Vila parku".

NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1.83)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE IGRAM DA BIH RUŠIO REKORDE, VEĆ DA...! Janik Siner nakon što je nadmašio uspeh Novaka Đokovića

"NE IGRAM DA BIH RUŠIO REKORDE, VEĆ DA...!" Janik Siner nakon što je nadmašio uspeh Novaka Đokovića