GOLEADA NA "VILA PARKU": Tradicija favorizuje Liverpul, ali Vila je uvek neugodan protivnik u Birmingemu
TRIDESET i sedmo kolo Premijer lige otvoriće veoma zanimljiv duel između dva nekadašnja osvajača Lige šampiona, Aston vile i Liverpula koji se sastaju na "Vila parku" od 21.00.
Situacija na tabeli je izuzetno napeta. Liverpul je četvrti, ali ima istu količinu bodova kao i peta Aston Vila, dok je Bornmut samo četiri boda iza njih. Svaki kiks u finišu sezone mogao bi skupo da košta, mada im na ruku ide to što "trešnjnice" igraju sa Sitijem, kao i to da će petoplasirani tim Premijer lige ponovo igrati u Ligi šampiona.
Ekipa Unaja Emerija se nalazi u veoma dobrom raspoloženju posle plasmana u finale Lige Evrope (20. maj protiv Frajburga), elimisavši Notingem forest u polufinalu ukupnim rezultatom 4:1.
Ipak, evropski uspesi ostavili su traga na ligašku formu, Vila je osvojila samo bod u poslednja tri meča Premijer lige i to protiv Barnlija, kojeg nije uspela da savlada uprkos vođstvu od 2:1.
S druge strane, ni Liverpul ne deluje ubedljivo. Tim Arnea Slota remizirao je sa posrnulim Čelsijem proteklog vikenda, a pre toga izgubio od Junajteda u velikom derbiju. na "Old Trafordu".
"Redsi" su daleko od šampionskog ritma iz prethodnih sezona, a posebno zabrinjava učinak na gostovanjima, gde su već osam puta poraženi ove sezone.
Arne Slot je pod velikim pritiskom, ali i pored toga holandski stručnjak se nada da će i iduće sezone predvoditi gostujući sastav sa klupe.
Ipak, istorija međusobnih duela je na strani momaka sa "Enfilda". Liverpul je dobio čak 15 od poslednjih 16 premijerligaških duela protiv Vile, a jedini poraz bio je čuvenih 7:2 iz 2020. godine na "Vila parku".
Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Onane i Kamare od bitnijih igrača, dok će u redovima gostiju meč propustiti Ekitike, Alison i Virc.
Očekujemo veoma dobru utakmicu, videćemo da li će Emeri imati na umu predstojeće finale i napraviti par promena, ali i pored toga verujemo da ćemo gledati dosta zanimljiv meč, takav fudbal igraju ovi timovi i trebalo bi biti golova na "Vila parku".
NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1.83)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
