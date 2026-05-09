UVERTIRA ZA FINALE KUPA: Inter sa šampionskom krunom dolazi u prestonicu
Novopečeni šampion Italije, Inter gostovuje večeras Laciju na "Olimpiku" (18.00) u meču koji će poslužiti kao uvertira za predstojeće finale Kupa Italije između istih rivala.
Inter je i zvanično osvojio 21. titulu šampiona prošle nedelje pobedom nad Parmom, a tim Kristijana Kivua sada ima čak 12 bodova više od drugoplasiranog Napolija. Rumunski stručnjak već u prvoj sezoni na klupi može da ispiše istoriju kluba, jer je Inter i dalje u igri za duplu krunu.
Milanski gigant izgleda moćno u završnici sezone. Poslednji poraz doživeli su još pre više od dva meseca u gradskom derbiju protiv Milana, a u poslednjih šest mečeva u Seriji A postigli su najmanje po dva gola. Napad predvođen sjajnim Lautarom Martinezom i Markusom Tiramom deluje nezaustavljivo — Argentinac je prvi strelac lige, dok je Francuz u fantastičnoj formi i tresao je mrežu šest puta na poslednjih pet mečeva.
Interu dodatno uliva samopouzdanje i skor protiv Lacija. "Neroazuri" su dobili poslednja dva meča u Rimu ukupnim rezultatom 8:0, a Lacio nije slavio protiv šampiona još od avgusta 2022. godine.
Ipak, rimski klub u ovaj susret ulazi u daleko boljem raspoloženju nego u kojem se nalazio tokom većeg dela sezone. Tim Mauricija Sarija značajno je podigao formu u prolećnom delu šampionata i još uvek gaji nadu da može do mesta koje vodi u Evropu.
Lacio je neporažen u devet od poslednjih 10 utakmica u svim takmičenjima, a u prošlom kolu je dramatično savladao Kremoneze i popeo se na osmu poziciju.
Iako je napad domaćina daleko skromniji u odnosu na Interov, iskusni Pedro i raspoloženi Gustav Isaksen mogli bi da predstavljaju opasnost po odbranu gostiju, pogotovo ako Kivu odluči da odmori deo nosilaca igre pred finale Kupa.
Što se tiče izostanaka, Inter će biti bez Čalhanoglua, dok je nastup Pija Espozita pod znakom pitanja, ali širina rostera omogućava šampionu da i u rotiranoj postavi deluje veoma opasno.
Sa druge strane, Lacio nema većih problema i pokušaće da iskoristi domaći teren i eventualno opuštanje gostiju posle proslave titule.
Ipak, kvalitet, forma i međusobni dueli jasno su na strani Intera, koji deluje spremno da nastavi pobednički ritam i u prestonici.
