Tip fudbal

PRAVO NA KIKS VIŠE NE POSTOJI: Siti mora savladati "pčelice" kako bi održao san o tituli

В.М.

09. 05. 2026. u 07:40

FUDBALERI Mančester sitija će 18.30 na "Etihadu" ugostiti ekipu Brentforda u meču koji bi mogao da bude presudan u trci za titulu Premijer lige. Posle bolnog remija protiv Evertona, "građani" više nemaju pravo na grešku ako žele da ostanu u igri sa vodećim Arsenalom.

ПРАВО НА КИКС ВИШЕ НЕ ПОСТОЈИ: Сити мора савладати пчелице како би одржао сан о титули

Tim Pepa Gvardiole odigrao je neverovatnih 3:3 na gostovanju Evertonu, iako je na poluvremenu imao prednost i kontrolu utakmice. Međutim, potpuni pad koncentracije u nastavku omogućio je rivalu da preokrene rezultat, pa je Mančester siti morao da spasava bod u nadoknadi vremena golom Džeremija Dokua.

Tako je prekinuta serija od šest uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, a zaostatak za Arsenalom sada iznosi pet bodova uz odigran meč manje.

Ipak, na "Etihadu" Siti i dalje deluje kao mašina. Aktuelni šampion nije izgubio poslednjih 15 premijerligaških mečeva kod kuće, a u čak 13 od tih 15 utakmica postigao je najmanje dva gola.

Dodatno ohrabruje i činjenica da je Siti ove sezone već dva puta savladao Brentford, 1:0 u prvenstvu i 2:0 u Liga kupu.

Glavna uzdanica domaćih biće ponovo fenomenalni Erling Holand, koji je već stigao do 25 golova u Premijer ligi i tradicionalno dobro igra protiv Brentforda. Uz njega, ogromnu pretnju predstavlja i raspoloženi Doku, koji je direktno učestvovao u šest golova na poslednjih pet mečeva.

S druge strane, Brentford je konačno prekinuo seriju bez pobede trijumfom nad Vest Hemom (3:0), čime je ostao u trci za evropska takmičenja.

Tim Kita Endruza nalazi se na sedmom mestu i samo bod ga deli od šestoplasiranog Bornmuta, pa motiva sigurno neće nedostajati.

Ipak, problem za „pčele“ predstavljaju gostovanja. Brentford je izgubio devet od 17 ligaških mečeva van svog stadiona, a na poslednjem putu u Mančester poražen je od Junajteda. Iako umeju da budu nezgodni i često igraju tesne mečeve sa Sitijem, kvalitet i širina rostera ipak su ubedljivo na strani domaćina.

Što se tiče izostanaka, Gvardiol i Dijas ostaju van stroja, ali Siti i bez njih ima dovoljno oružja da napadne nova tri boda.

Brentford će pokušati da zapreti preko Igora Tijaga i brzih kontri, ali deluje da bi sve osim pobede domaćih bilo veliko iznenađenje, a uz "fiks" dodajemo golove pošto domaćin mora juriti gol-razliku koja je takođe na strani Arsenala i gledaće se ukoliko timovi budu izjednačeni po broju osvojenih bodova.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,84)

