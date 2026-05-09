PRAVO NA KIKS VIŠE NE POSTOJI: Siti mora savladati "pčelice" kako bi održao san o tituli
FUDBALERI Mančester sitija će 18.30 na "Etihadu" ugostiti ekipu Brentforda u meču koji bi mogao da bude presudan u trci za titulu Premijer lige. Posle bolnog remija protiv Evertona, "građani" više nemaju pravo na grešku ako žele da ostanu u igri sa vodećim Arsenalom.
Tim Pepa Gvardiole odigrao je neverovatnih 3:3 na gostovanju Evertonu, iako je na poluvremenu imao prednost i kontrolu utakmice. Međutim, potpuni pad koncentracije u nastavku omogućio je rivalu da preokrene rezultat, pa je Mančester siti morao da spasava bod u nadoknadi vremena golom Džeremija Dokua.
Tako je prekinuta serija od šest uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, a zaostatak za Arsenalom sada iznosi pet bodova uz odigran meč manje.
Ipak, na "Etihadu" Siti i dalje deluje kao mašina. Aktuelni šampion nije izgubio poslednjih 15 premijerligaških mečeva kod kuće, a u čak 13 od tih 15 utakmica postigao je najmanje dva gola.
Dodatno ohrabruje i činjenica da je Siti ove sezone već dva puta savladao Brentford, 1:0 u prvenstvu i 2:0 u Liga kupu.
Glavna uzdanica domaćih biće ponovo fenomenalni Erling Holand, koji je već stigao do 25 golova u Premijer ligi i tradicionalno dobro igra protiv Brentforda. Uz njega, ogromnu pretnju predstavlja i raspoloženi Doku, koji je direktno učestvovao u šest golova na poslednjih pet mečeva.
S druge strane, Brentford je konačno prekinuo seriju bez pobede trijumfom nad Vest Hemom (3:0), čime je ostao u trci za evropska takmičenja.
Tim Kita Endruza nalazi se na sedmom mestu i samo bod ga deli od šestoplasiranog Bornmuta, pa motiva sigurno neće nedostajati.
Ipak, problem za „pčele“ predstavljaju gostovanja. Brentford je izgubio devet od 17 ligaških mečeva van svog stadiona, a na poslednjem putu u Mančester poražen je od Junajteda. Iako umeju da budu nezgodni i često igraju tesne mečeve sa Sitijem, kvalitet i širina rostera ipak su ubedljivo na strani domaćina.
Što se tiče izostanaka, Gvardiol i Dijas ostaju van stroja, ali Siti i bez njih ima dovoljno oružja da napadne nova tri boda.
Brentford će pokušati da zapreti preko Igora Tijaga i brzih kontri, ali deluje da bi sve osim pobede domaćih bilo veliko iznenađenje, a uz "fiks" dodajemo golove pošto domaćin mora juriti gol-razliku koja je takođe na strani Arsenala i gledaće se ukoliko timovi budu izjednačeni po broju osvojenih bodova.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,84)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
09. 05. 2026. u 06:30
RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka
08. 05. 2026. u 06:59
VIDELI STE OVE REKLAME? Otkriveno da li stvarno pomažu za brzi gubitak težine, drastično bolju kondiciju, čudo od tela za 28 dana!
Ako koristite društvene mreže, verovatno ste videli uglađene fitnes video snimke koji obećavaju dramatične transformacije tela za nekoliko nedelja. Prikazuju izvajane figure, upečatljive slike pre i posle i tvrde da možete izgledati godinama mlađe prateći jednostavnu rutinu.
07. 05. 2026. u 19:46
OGLASILI SE VATERPOLISTI SRBIJE: Njih 11 neće da igra za reprezentaciju posle ostavke selektora
Nakon ostavke selektora Uroša Stevanovića oglasili su se i vaterpolisti Srbije: čak 11 njih neće nastupati za Srbiju, saopštili su u otvorenom pismu.
07. 05. 2026. u 15:47
HRVAT ŠOKIRAO NOVAKA ĐOKOVIĆA U RIMU! Ko je ovome mogao da se nada?
Novak Đoković je na turniru iz ATP masters serije 1000 u Rimu danas doživeo nešto potpuno neočekivano.
07. 05. 2026. u 16:44
Komentari (0)