KRIZA SE NASTAVLJA: Liverpul preko posrnulih "plavaca" overava plasman u Ligu šampiona
Fudbaleri Liverpula imaće od 13.30 idealnu priliku da i matematički obezbede mesto u Ligi šampiona, pošto na "Enfildu" dočekuju posrnuli Čelsi koji je doživeo šest uzastopnih ligaških poraza uoči ovog obračuna.
Tim Arnea Slota propustio je priliku da već na "Old Trafordu" osigura plasman u elitno evropsko takmičenje, ali je poražen sa 3:2 u spektakularnom derbiju.
Iako su "redsi" uspeli da se vrate posle dva gola zaostatka, Mančester junajted je u završnici došao do pobede, a Liverpul je ponovo pokazao da ima velike defanzivne probleme.
Ipak, uprkos kritikama na račun Slota, klub i dalje drži četvrtu poziciju i sve je u njihovim rukama.
Ono što svakako uliva optimizam navijačima domaćina jeste forma na "Enfildu". Liverpul je osvojio 10 od mogućih 12 bodova na poslednje četiri domaće ligaške utakmice, a tradicija protiv Čelsija na svom terenu takođe je na njihovoj strani.
Dobili su poslednja dva međusobna duela na "Enfildu" i favoriti su da to učine po treći put.
Za razliku od domaćina, Čelsi deluje potpuno izgubljeno. Londonski klub je u seriji od šest uzastopnih poraza u Premijer ligi i trenutno je najgori tim šampionata po formi.
Poslednji udarac stigao je protiv Notingem Foresta, koji je slavio sa 3:1 na "Stamford bridžu", a utakmicu su obeležile i teške povrede glave Džesija Derija i Roberta Sančeza.
"Plavci" su praktično ostali bez šanse za top pet, a teško da će se uopšte plasirati u Evropu jer su pali na devetu poziciju.
Odbrana deluje nesigurno, napad neefikasno, a kadrovski problemi su sve veći. Uz povređene Gitensa, Estevaa i suspendovanog Mudrika, pod znakom pitanja su i Neto i Garnačo, dok će na gol najverovatnije stati rezervista Filip Jorgensen.
Ni Liverpul nije bez problema. Isak je neizvestan zbog povrede prepona, a pod znakom pitanja su i Virc i Konate.
Ipak, čak i u takvoj situaciji, domaćin deluje daleko stabilnije i organizovanije od Čelsija, koji već nedeljama ne liči na ekipu sposobnu da se nosi sa najjačima.
Sve ukazuje na to da bi Liverpul pred svojim navijačima mogao da završi posao i napravi veliki korak ka Ligi šampiona, dok Čelsiju preti još dublji pad i nastavak crne serije.
