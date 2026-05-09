KRIZA SE NASTAVLJA: Liverpul preko posrnulih "plavaca" overava plasman u Ligu šampiona

В.М.

09. 05. 2026. u 07:20

Fudbaleri Liverpula imaće od 13.30 idealnu priliku da i matematički obezbede mesto u Ligi šampiona, pošto na "Enfildu" dočekuju posrnuli Čelsi koji je doživeo šest uzastopnih ligaških poraza uoči ovog obračuna.

КРИЗА СЕ НАСТАВЉА: Ливерпул преко посрнулих плаваца оверава пласман у Лигу шампиона

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Tim Arnea Slota propustio je priliku da već na "Old Trafordu" osigura plasman u elitno evropsko takmičenje, ali je poražen sa 3:2 u spektakularnom derbiju.

Iako su "redsi" uspeli da se vrate posle dva gola zaostatka, Mančester junajted je u završnici došao do pobede, a Liverpul je ponovo pokazao da ima velike defanzivne probleme.

Ipak, uprkos kritikama na račun Slota, klub i dalje drži četvrtu poziciju i sve je u njihovim rukama.

Ono što svakako uliva optimizam navijačima domaćina jeste forma na "Enfildu". Liverpul je osvojio 10 od mogućih 12 bodova na poslednje četiri domaće ligaške utakmice, a tradicija protiv Čelsija na svom terenu takođe je na njihovoj strani.

Dobili su poslednja dva međusobna duela na "Enfildu" i favoriti su da to učine po treći put.

Za razliku od domaćina, Čelsi deluje potpuno izgubljeno. Londonski klub je u seriji od šest uzastopnih poraza u Premijer ligi i trenutno je najgori tim šampionata po formi.

Poslednji udarac stigao je protiv Notingem Foresta, koji je slavio sa 3:1 na "Stamford bridžu", a utakmicu su obeležile i teške povrede glave Džesija Derija i Roberta Sančeza.

"Plavci" su praktično ostali bez šanse za top pet, a teško da će se uopšte plasirati u Evropu jer su pali na devetu poziciju.

Odbrana deluje nesigurno, napad neefikasno, a kadrovski problemi su sve veći. Uz povređene Gitensa, Estevaa i suspendovanog Mudrika, pod znakom pitanja su i Neto i Garnačo, dok će na gol najverovatnije stati rezervista Filip Jorgensen.

Ni Liverpul nije bez problema. Isak je neizvestan zbog povrede prepona, a pod znakom pitanja su i Virc i Konate.

Ipak, čak i u takvoj situaciji, domaćin deluje daleko stabilnije i organizovanije od Čelsija, koji već nedeljama ne liči na ekipu sposobnu da se nosi sa najjačima.

Sve ukazuje na to da bi Liverpul pred svojim navijačima mogao da završi posao i napravi veliki korak ka Ligi šampiona, dok Čelsiju preti još dublji pad i nastavak crne serije.

