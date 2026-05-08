RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka

U poslednjem ovosezonskom bundesligaškom meču pred svojim navijačima, Borusija Dortmund će od 20.30 na "Vestfalenu" ugostiti Ajntraht. Tim Nika Kovača ima pet bodova više od Lajpciga na dva kola do kraja i večeras bi mogao zaključati drugo mesto na tabeli, dok Frankfurt još uvek vodi žestoku borbu za mesto koje vodi u Evropu i pozitivan rezultat mu je preko potreban.

Credit: Moni Pfaff / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je Dortmund i dalje u odličnoj poziciji kada je plasman u pitanju, forma ekipe u završnici sezone nije idealna. "Milioneri" su poraženi na tri od poslednje četiri utakmice, a u prošlom kolu su minimalcem izgubili od Menhengladbaha, uz veoma bledo ofanzivno izdanje i samo jedan udarac u okvir gola.

Problemi u napadu postali su sve očigledniji, posebno sada kada je Karim Adejemi van stroja zbog povrede.

Ipak, domaći teren ostaje najjače oružje Dortmunda. Na 16 ligaških mečeva kod kuće ove sezone izgubili su samo od Bajerna i Leverkuzena, a čak 12 puta su slavili.

Kovačev tim i dalje ima priliku da sezonu završi sa najvećim brojem bodova u poslednjih sedam godina, što je dovoljan motiv pred poslednji meč pred "žutim zidom".

Sa druge strane, Frankfurt u Dortmund stiže posle bolnog poraza od Hamburga, i to nakon preokreta. Tim Alberta Rijere nije pobedio u poslednja tri kola, a u tom periodu je primio šest golova.

"Orlovi" su trenutno osmi na tabeli i zaostaju samo bod za mestom koje vodi u Evropu, ali raspored im ne ide na ruku, jer posle Dortmunda igraju i protiv Štutgarta.

Problem za goste predstavlja i veoma loš učinak na strani. Frankfurt je u poslednjih 10 gostovanja u Bundesligi zabeležio samo jednu pobedu, uz čak četiri poraza.

Iako su u januaru odigrali spektakularnih 3:3 protiv Dortmunda, ovoga puta deluje da domaćin ima daleko više razloga za optimizam.

Trener Rijera je pod opasnim pritiskom i po pisanju nemačkih medija sve je bliži otkazu, pogotovo ako gosti ostanu bez Evrope, tako da bi avantura nesuđenog trenera Crvene zvezde na klupi Ajntrahta mogla biti veoma kratka.

Kadrovski problemi muče oba tima. Kod Dortmunda, pored Adejemija, neće biti ni Benzebainija, Emre Džana i Zilea, dok je Nmeča pod znakom pitanja.

Frankfurt je oslabljen suspenzijom Rasmusa Kristensena, ali bi u startu ponovo mogao da se nađe Džonatan Burkart, koji je veliki deo sezone propustio zbog povreda.

Prednost bi dali domaćem sastavu zbog "Vestfalena", a i veoma lošeg defanzivnog rekorda gostiju što bi Dortmund morao iskoristiti i konačno postići par golova, te osigurati tri boda pred svojim navijačima.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć