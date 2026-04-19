Tip fudbal

Kome će danas biti naklonjen sveti Vikentije đakon? "Orlovi" hvataju poslednji voz, ali poraz bi i "lavove" izbacio iz trke za titulu

О. М.

19. 04. 2026. u 11:36

SPORTING dočekuje Benfiku u neizvesnom derbiju Lisabona

Tanjug/AP Photo/Ana Brigida

Samo dva boda dele gradske rivale na drugom i trećem mestu tabele Primejre, dok lider Porto koji će večeras ugostiti slabašnu Tondelu sve više odmiče u borbi za naslov prvaka. Doduše Sporting zaostaje dostižnih pet bodova uz meč manje, ali Benfika je na minus sedam sa istim brojem utakmica u odnosu na Porto i poraz danas značio bi verovatno kraj šampionskih nada za "orlove".

Sporting je upisao tri pobede u poslednje četiri utakmice Primejra lige, a ove sezone su postizali 2,6 golova po utakmici i primali 0,6. Benfika takođe prolazi kroz dobar period, sa tri pobede i dva remija u poslednjih pet utakmica.

U poslednjim direktnim duelima rezultat je često bio 1:1, čak četiri od poslednjih pet susreta završeno je u regularnih 90 minuta tim rezultatom. Ostali rezultati su uglavnom 1:0, 2:1 i 2:2, a poslednji put kad je neka od ekipa pobedila sa više od gola razlike bilo je 2021. godine kada je Sporting pobedio sa 3:1.

Očekujemo i danas izjednačen duel, a najzahvalnije je odigrati da će obe ekipe postići pogodak.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,62)

