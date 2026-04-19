Istorijski Mersisajd derbi: Liverpul prvi put stiže na Hil Dikinson, retka prilika kada nije apsolutni favorit protiv gradskog rivala

MNOGO više od samog prava na hvalisanje do narednog derbija je na tapetu u prvom Mersisajd derbiju na stadionu Hil Dikinson, jer i Everton i Liverpul se bore za kvalifikacije za Evropu.

Tanjug/AP Photo/Jon Super

Everton je prošle subote postigao izjednačujući gol u 91. minutu protiv Brentforda, i tako ostvario vredan nerešen rezultat 2:2, koji ih je doveo na samo jedan bod iza šestoplasiranog Čelsija pred ovo kolo.

Mojesovi puleni sada žele da obezbede treću uzastopnu pobedu na Hil Dikinsonu po prvi put, nakon što su lako pobedili Bernli (2:0) i Čelsi (3:0) u poslednja dva nastupa ovde. Time bi „karamele“ stigle do brojke od 50 bodova u sezoni, što nisu dostigli od sezone 2020/21 koju su okončali sa 59 što je tada bilo dovoljno samo za deseto mesto.

Verovatno je da će Liverpul doći u dvorište svojih komšija uplašeniji za ishod meča nego ikad, nakon još jednog poraza sredinom nedelje od branioca naslova PSŽ-a, koji ih je izbacio iz Lige šampiona ukupnim rezultatom 4:0.

To je bio četvrti poraz u poslednjih pet utakmica (1 pobeda), iako je ta jedna pobeda bila u ligi protiv Fulama prošle subote (2-0), dajući „crvenima“ četiri boda prednosti u odnosu na Čelsi pred ovo kolo. Na ruku im naravno ide što su "plavci" juče poraženi od MAnčester junajteda.

Osvajanje tri nova boda ovde moglo bi uveliko poboljšati sve nesigurniju poziciju Arnea Slota na čelu, ali peti uzastopni poraz u svim takmičenjima bi svakako povećao pritisak na Holanđanina.

Pobeda Liverpula od 2:1 u septembarskom okršaju na Enfildu znači da bi mogli da pobede Everton u tri uzastopne utakmice prvi put od aprila 2017. godine.

Od 28. kola pa nadalje, Everton i Liverpul su postigli deset golova.

Everton je ove sezone postigao 33 odsto svojih ligaških golova posle 75. minuta.

Poraz Liverpula bio bi deseti, a to bi bio najveći broj izgubljenih utakmica aktuelnog šampiona otkako je Lester izgubio 18 utakmica u sezoni 2016/17.

Liverpul je primio 2 ili više golova u poslednja četiri takmičarska poraza.

Kao retko kada Everton dobro stoji na kladionicama, mada one valjda po nekoj inerciji više šanse daju Liveprulu. To međutim nema uporište u trenutnoj formi ekipa. Ako niste dovoljno hrabri da odigrate keca, GG nije loša opcija.

NAŠ TIP: 1 (kvota 3,35)

Predlog za opreznije: GG (1,86)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde