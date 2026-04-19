Dan odluke u Premijer ligi: Arsenal će bez obzira na ishod derbija ostati lider, ali Siti je sve bliže

NASLOV prvaka Premijer lige neće biti osvojen, niti izgubljen, na stadionu Etihad u nedelju popodne, ali putanja šampionskog pehara postaće malo jasnija nakon velike bitke Mančester Sitija i Arsenala.

„Tobdžije“ bi mogle da uspostave teško nadoknadivu prednost od devet bodova ispred „građana“ na tabeli Premijer lige, ali ako se na kraju meča budu radovali Pep Gvardiola i egovi momci, stvari će se iz korena promeniti.

Ne tako davno govorilo se o Arsenalovoj epskoj četverostrukoj kruni, da bi knjiga danas spala na dva slova. U samo dve nedelje su ispale Tobdžije iz oa domaća kupa, najpre su stali na poslednjoj stepenici u Liga kupu da bi zatim doživeli bruku od Sautemptona u najstarijem klupskom takmičenju na svetu, Ef-Ej kupu.

S druge strane, Siti je posle ispadanja iz Lige šampiona ostao u konkurenciji za domaći trebl. Liga kup je već osvojen, od trofeja FA kupa deli ih samo 180 minuta, a trka za Premijer ligu se evo zahuktava. Siti ima šest bodova manje, ali sa današnjom pobedom to bi bila tri a uz utakmicu manje to je praktično foto-finiš trka.

Ubedljiva pobeda Sitija od 3:0 na Stamford bridžu označila je njihov treći uzastopni trijumf bez primljenog gola u svim takmičenjima - tokom kojih su postigli devet golova.

Statistički, april je mesec "građana". Siti se može pohvaliti boljom stopom pobeda (79,5 odsto) i odnosom poena po utakmici (2,51) u aprilu nego u bilo kom drugom mesecu u kojem su odigrali najmanje 10 utakmica Premijer lige.

S druge strane, Arsenal bi najradije iz marta odmah kročio u maj. Dok Gvardiolini igrači pojačavaju vatru u četvrtom mesecu godine, Artetin Arsenal se može pohvaliti jadnim procenatom pobeda od 42,3 odsto i 1,54 poena po utakmici u Premijer ligi u aprilu otkako je Španac preuzeo tim - njihov najgori mesec sa statističke tačke gledišta.

Protiv Bornmuta prošle subote Eli Žunior Krupi i Aleks Skot pogodili su pre i posle penala Viktora Đokeresa i doveli „trešnje“ do zaslužene pobede od 2:1, što je izazvalo zvižduke domaće publike nakon kraja utakmice.

Plasman u drugo uzastopno polufinale Lige šampiona - prvi put u klupskoj istoriji - vratio je osećaj ponosa sredinom nedelje, ali dosadna utakmica od 0:0 protiv Sportinga iz Lisabona u revanšu četvrtfinala nije mnogo doprinela ponovnom probuđivanju samopouzdanja crveno-belih iz Londona, prolaz je osiguran ranije, minimalnom pobedom u Lisabonu.

Međutim, nije sve tako crno za lidere lige, koji su nanizali hvale vredan niz od pet utakmica bez poraza protiv Mančester sitija u ligi, nakon što su pretrpeli mučnih 12 uzastopnih poraza.

