Na vratima gostujuće svlačionice na "Maradoni" treba da piše: "Ostavite svaku nadu vi koji ulazite ovde"

DANTE Aligijeri nije bio Napolitanac nego Florentinac, ali kao da ga je za citat iz drugog dela naslova ovog teksta inspirisala upravo sudbina ekipa koje ove sezone dolaze u goste Napoliju. Večeras od 18 časova saznaćemo koji krug pakla očekuje fudbalere Lacija.

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Napoli je vezao tri pobede kod kuće i treba im ukazati poverenje da na stadionu „Dijego Armando Maradona“ u subotu ruše i Lacio.

Drugi su na tabeli Serije A, sedam mesta i čak 22 boda ispred Lacija, iako obe ekipe ove sezone imaju više pobeda nego poraza.

Ove sezone, 35 od 76 utakmica (46 odsto) između ekipa iz gornjeg dela tabele završeno je pobedom domaćina. Da ste na svaku tu utakmicu ulagali istu sumu novca (one-point level stake), do sada biste bili u plusu 7,15 jedinica. Recimo, da ste uplaćivali po jednu "crvenu" sada biste bili 7150 dinara u plusu.

Napolitanci su ekipa koja donosi najviše novca kada igraju kod kuće ove sezone. Da ste na svaku pobedu Napolija kod kuće uplaćivali isti iznos bili biste u dobrom plusu od 4,94 jedinice.

Domaćin je u opasnoj formi – izgubili su samo jednu od poslednjih deset utakmica u ligi (poraz 3:1 od Atalante u gostima u februaru). Kod kuće su dobili pet od poslednjih šest mečeva, a na svom terenu su vezali čak 26 utakmica bez poraza.

Odbrana im je kod kuće "beton" – primili su samo 13 golova na 15 utakmica, što je u proseku 0,87 golova po meču.

Ne bi bilo nikakvo iznenađenje da Napoli zatrese mrežu, pošto su dali dva ili više golova na 17 od 32 utakmice ove sezone. Takođe, imaju prosek od 1,83 gola na šest domaćih mečeva protiv ekipa iz gornjeg dela tabele.

S druge strane, gosti se ozbiljno muče da daju gol na strani. Lacio je dao samo 10 golova na 16 gostovanja, što je skromnih 0,63 gola po meču, a na četiri od poslednjih šest gostovanja nisu ni zatresli mrežu. Takođe, "duva" im i u odbrani, jer na četiri od poslednjih šest utakmica nisu uspeli da sačuvaju mrežu.

Pobeda Napolija od 1:0 ili 2:0 deluje kao najrealniji ishod ove utakmice. Četiri od poslednjih šest duela ova dva tima završena su sa manje od tri gola (0-2), a Napoli je slavio sa 1:0 na dva od svoja poslednja tri meča u ligi. Takođe, Lacio je svoju poslednju utakmicu protiv Fiorentine izgubio upravo sa 1:0.

NAŠ TIP: 1&NG (kvota 2,18)

