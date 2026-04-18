Desetkovane odbrane garantuju samo jedno - Kiša golova na Stamford bridžu

KLjUČNA borba u trci za Ligu šampiona odvija se pod svetlima Stamford bridža u subotu uveče, gde se Čelsi bori protiv Mančester junajteda u 33. kolu Premijer lige.

Nakon pobede od 2:1 na Old Trafordu u septembru, „Crveni đavoli“ žele da kompletiraju "dabl" u elitu protiv „plavaca“ štio nisu uspeli od sezone 2019/20.

Junajted stoji nešto bolje na trećoj poziciji i sa sedam bodova iznad crte, dok je Čelsi na toj nesrećnoj šestoj poziciji posle serije loših rezultata i samo tri osvojena boda u poslednjih pet kola i samo pet u poslednjih sedam.

A mandat Lijama Rozeniora kao menadžera počeo je sjajno, pobedivši u prve četiri utakmice Premijer lige. Ali samo je nesrećni Totenhem sakupio manje bodova u poslednjih sedam kola.

U svim takmičenjima, nijedan tim iz pet najboljih evropskih liga nije izgubio više utakmica od Čelsija (šest od devet) od početka marta. Da bismo to stavili u perspektivu, trebalo je 29 utakmica da ekipa iz Zapadnog Londona pretrpi prvih šest poraza.

Čelsijeve nade za plasman u Ligu šampiona doživele su još jedan udarac nakon prošlog vikenda i teškog poraza od 3:0 kod kuće od Mančester sitija, koji se bori za titulu. Na šestom mestu na tabeli, Rozeniorov tim bi sada trebalo da se osvrne, jer su bliži 11. mestu Bornmutu (tri boda prednosti) nego Liverpulu na petom mestu (četiri boda zaostatka) sa šest preostalih utakmica.

„Plavcima“ jedino dobro ide u Ef-Ej kupu gde su imali i sreće sa žrebom pa ih je u četvrtfinalu zapao davljenik iz Lige jedan Port vejl, ali najvažnije da ih uskoro očekuje polufinale protiv Lidsa na Vembliju.

Ipak, prvo moraju da se fokusiraju na to da izbegnu četvrti uzastopni poraz u ligi, što bi im se desilo tek drugi put u ovom veku – prethodni put doživeli su to u maju 2023. godine pod Frenkom Lampardom. A četiri utakmice zaredom bez postignutog gola nisu izgubili od februara/marta 1998, zanimljivo u nizu je tada bio i poraz kod kuće od Mančester junajteda.

Čelsi može bar da se uteši svojim dominantnim domaćim rezultatom protiv Mančester junajteda, pošto su izgubili samo jedan od poslednjih 12 susreta u Premijer ligi na Stamford bridžu. Ulaze u subotnji susret pokušavajući da obezbede tri uzastopne pobede u domaćoj ligi nad „crvenim đavolima“ prvi put od aprila 2006. godine.

Nakon 24-dnevne pauze od takmičarske aktivnosti, Mančester Junajted je u ponedeljak uveče doživeo svoj prvi poraz kod kuće pod vođstvom "privremenog" menadžera Majkla Karika, izgubivši sa 2:1 od Lidsa, koji je bio ugrožen ispadanjem, a koji je zasluženo ostvario svoju prvu pobedu u eliti na Old Trafordu od nastanka Premijer lige, mada je post trajao i tokom stare Divizije jedan - punih 45 godina.

Lids je nadmašio „đavole“ u prvih 45 minuta, i dok je kontroverzno isključenje Lisandra Martineza u drugom poluvremenu bizarno oživelo domaćine, preokret je ostao nedostižan.

I dalje treći na tabeli Premijer lige i sa istim brojem bodova sa Aston Vilom na četvrtom mestu, Mančester Junajted zna da bi ih poraz na Stamford bridžu ovog vikenda ostavio četiri boda ispred šestoplasiranog Čelsija i samo tri ispred petoplasiranog Liverpula, sa pet preostalih utakmica.

Junajted je izgubio dve od poslednje četiri utakmice Premijer lige , isto koliko i u prethodnih 22 utakmice, i u opasnosti su da prvi put ove sezone izgube dve uzastopne utakmice. Inače, samo oni i lider Arsenal nisu nijednom ove sezone vezali dva poraza.

„Crveni đavoli“ su sačuvali samo tri netaknute mreže u 13 utakmica Premijer lige od početka godine, i imaju samo jednu utakmicu bez primljenog gola u poslednjih 21 utakmici na gostovanjima.

Tu statistiku dodatno kvari podatak da će oba prva izbora na štoperskim pozicijama Hari Magvajer i Lisandro Martinez biti nedostupni Kariku za izbor tima, oba zbog suspenzija.

Magvajer je trebalo da se vrati nakon jedne utakmice suspenzije ovog vikenda, ali je naknadno dobio dodatnu suspenziju od jedne utakmice, sve zbog neprimerenog ponašanja na meču protiv Bornmuta.

PREDLOG ZA KLAĐENjE

Pošto su Čelsi i Mančester Junajted doživeli razočaravajuće poraze, nema prostora za grešku u trci za plasman među prvih pet, što postavlja temelje za neizvesan meč u zapadnom Londonu gde bi osvajanje maksimalnog broja bodova značajno podstaklo njihove ciljeve. Međutim, ovo je duel koji se više puta od bilo kog drugog u istoriji Premijer lige završavao nerešenim ishodom (čak 27 puta) i s obzirom na to da malo toga razdvaja ova dva tima, plen bi mogao ponovo biti podeljen. Sa suspendovanim Martinezom i Magvajerom i Čelsijevom odbranom koja se bori za konstantnost, remi sa visokim brojem golova deluje kao najpametnija opklada.

