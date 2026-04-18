Vreme je za naplatu duga! Parni valjak protiv dizelke na stadionu u Humskoj

U nastavku Superlige Srbieje fudbaleri Partizana dočekaće Železničar iz Pančeva. Neč se igra od 18.30 na stadionu u Humskoj.

Dok crno-beli nastavljaju trku sa Vojvodinom za drugo mesto, pančevačka "dizelka" drži četvrtu poziciju koja bi im na kraju sezone, u zavisnosti od konačmnog ishoda borbi za Kup Srbije, mogla doneti i mesto u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Partizan je u prošlom kolu tesno savladao na gostovanju ekipu Novog Pazara i tako prekinuo mini-seriju od dva remija. Trenutno "parni valjak" zaostaje bod za Vojvodinom koja danas gostuje Crvenoj zvezdi pa tako crno-beli imaju priliku da se vrate na drugu pozociju ukoliko savladaju današnjeg rivala a ne bude nekog iznenađenja na stadionu Rajko Mitić.

A pančevačka "dizelka" igra kao da ne postoji kriza u Ormuškom moreuzu. Železničar je ovog proleća osvojio čak 20 bodova na deset utakmica i zasluženo je prvi put u istoriji izborio plasman u grupu za šampiona Superlige Srbije.

Biće ovo sedmi međusobni susret ovig dveju ekipa, a Železničar je jesenas upisao prvu i za sada jedinu pobedu, nakon pet uzastopnih poraza od Partizana. A ta pobeda ostvarena je upravo ovde na stadionu u Humskoj. Bilo je 3:1 za goste, golovima Jaspera, KArikarija i Grgića, iako je Partizan rano poveo preko Trifunovića.

Prvi ovosezonski duel odigran je u Pančevu na startu prvenstva kada je Partizan pobedio minimalnim rezultatom i to posle neuspeha u kvalifikacijama za Ligu Evrope, tačnije revanša protiv kiparskog Aeka.

Treba očekivatzi da Partizan napadne danas, uostalom crno-beli imaju znatno jači napad od današnjeg rivala, zapravo samo Crvena zvezda je postigla više golova od njih ove sezone, ali zato Železničar ima čvršću odbranu. Partizan je ovog proleća samo dva puta uspeo da sačuva nrežu, zanimljivo oba puta je bilo 0:0, protiv niškog Radničkog i protiv Čukaričkog.

Odbrani vicešampiona Srbije najveća opasnost danas pretiće od igrača koji su i jesenas tresli njihovu mrežu, Kvaka Karikarija i Silvestera Jaspera. Ganac na pozajmici iz Horsensa i naturalizovani Bugarin postigli su zajedno 15 golova od ukupno 42 pančevačke ekipe.

Železničar je iskoristio loše poslednje rezultate Novog Pazara i pretekao ovu ekipu na tabeli pa čak otišao i na plus četiri u borbi za to četvrto mesto koje može, ali i ne mora da donese plasman u pretkola Lige konferencije.

Imajući u vidu slabosti u odbrani Partizana očekujemo da će Pančevci uspeti da bar jednom savladaju golmana "crno-belih", ali ne verujemo da će im uspeti da dva puta uzastopno slave na stadionu u Humskoj.

NAŠ TIP: 1X&GG (kvota 2,16)

