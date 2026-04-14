Tip fudbal

TIP PREDLAŽE ČETVRTFINALE LIGE ŠAMPIONA: Barsa do pobede, golovi na "Alijanc areni", a u Londonu muk...

В.М.

14. 04. 2026. u 12:00

SPREMILI smo vam tiketi napravljen isključivo od revanš mečeva četvrtfinala Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Shopland

Liga šampiona

Sreda

21.00 Atletiko Madrid - Barselona 2 (1.85)
21.00 Liverpul - PSŽ X2 (1.63)

Četvrtak

21.00 Arsenal - Sporting 2 (7.30)
21.00 Bajern Minhen - Real Madrid GG&|1+ (1.55)

Ukupna kvota: 34.12

Jamal i Flik najavljuju preorket do kojeg neće biti lako doći, ali pobeda Barse nam deluje kao više nego realan tip.

PSŽ je daleko bolji od Liverpula koji se uzda u magiju "Enfilda", ali kvalitet da nadigra Parižane jednostavno nema i ove sezone nije pokazao ništa što bi tvrdilo drugačije.

Iznenađenje predviđamo u Londonu, Arsenal se nalazi u obzljinom padu, igrači su psihički poremećeni komentarima na društvenim mrežama, igraju u strahu i simpatični Sporting, koji ih je nadigrao u Portugaliji, bi to mogao da iskoristi.

Goleadu očekujemo na duelu Bajerna i Reala, sve je prštalo na "Bernabeu", a ništa manje ne očekujemo ni u Minhenu.

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

