"Srpska horda" se neće predati bez velike borbe: Da li ćemo biti svedoci epskog preokreta?

Rajo Valjekano gostuje AEK-u u revanšu četvrtfinala Lige konferencije. Španski predsatvnik ima velika tri gola predstavnik, ali AEK će nošen hukom sa tribina "Alvin arene" pokušati da dođe do velikog preokreta i plasmana u polufinale.

Rajo Valjekano nalazi se nadomak istorijskog uspeha u Evropi, ali ga u Atini čeka težak zadatak protiv motivisanog AEK-a koji će pokušati da nadoknadi veliki zaostatak iz prvog meča.

Španski tim je u Madridu odigrao gotovo savršenu utakmicu i slavio sa ubedljivih 3:0, golovima Ilijasa Ahomača, Unaija Lopeza i Isija Palazona, čime je napravio ogroman korak ka polufinalu.

Sa druge strane, AEK je doveden u veoma tešku situaciju, ali domaćin ne odustaje od nade. Grčki velikan je imao nedelju dana da pripremi strategiju za veliki povratak i pokuša da stigne do prvog evropskog polufinala još od daleke 1976/77.

Iako su u prvom meču potpuno nadigrani, izabranici Marka Nikolića mogu da se uzdaju u odlične partije na domaćem terenu. Ove sezone su dobili pet od sedam utakmica u Ligi konferencije pred svojim navijačima, a čak četiri puta u poslednjih šest domaćih mečeva u svim takmičenjima slavili su razlikom od tri ili više golova.

Ipak, statistika u Evropi nije na njihovoj strani, AEK nikada nije uspeo da nadoknadi tri gola zaostatka iz prvog meča još od istorijskog preokreta protiv Kvins Park Rendžersa 1977. godine.

Rajo, s druge strane, piše najlepše stranice svoje evropske istorije. Tim Injiga Pereza igra sjajan fudbal i nalazi se na korak od plasmana u prvo polufinale nekog evropskog takmičenja.

Iako su u domaćem prvenstvu u padu forme, poraz od Majorke (3:0) za vikend bio je peti u poslednjih osam gostovanja, Rajo može da bude optimista zbog dobrih rezultata u Evropi, gde je izgubio samo jedan od pet gostujućih mečeva.

Kadrovski problemi mogli bi da utiču na ishod revanša. AEK ne može da računa na nekoliko igrača koji nisu prijavljeni za takmičenje, dok je kapiten Petros Mantalos povređen, a Luka Jović suspendovan.

Na drugoj strani, Rajo je takođe oslabljen jer nekoliko igrača nema pravo nastupa u nokaut fazi, ali se očekuje da trener izvede najjači mogući sastav koji je dominirao u prvom meču.

Sve u svemu, "srpska horda" mora da krene na sve ili ništa od prvog minuta, dok Rajo ima luksuz da kontroliše tempo i čeka svoju šansu iz kontranapada.

NAŠ TIP: UG 1-3 (kvota 1.51)

