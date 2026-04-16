Sve je otvoreno u Sevilji: Betis i Braga se bore za plasman u veliko evrospko polufinale

Posle remija 1:1 u Portugaliji, Betis i Braga u Sevilji igraju revanš četvrtfinala Lige Evrope, a pobednik će izboriti mesto među četiri najbolja tima i napraviti veliki uspeh i plasman ka eventualnom trofeju koji bi značio i automatski plasman u Ligu šampiona.

Betis ima priliku da drugu sezonu zaredom izbori evropsko polufinale (poražen u finalu Lige konferencija), što bi bio veliki uspeh za klub koji do prošle godine nikada nije išao dalje od četvrtfinala nijednog evropskog takmičenja.

Iako forma u domaćim takmičenjima nije idealna, samo jedna pobeda u poslednjih devet utakmica, Andalužani u Evropi izgledaju mnogo sigurnije.

"Zeleno-beli" su izgubili samo tri od poslednjih 18 evropskih mečeva i neporaženi su u poslednjih osam na svom terenu, što im daje razlog za optimizam pred revanš.

Posebno su opasni u nokaut fazi, gde su dobili poslednjih šest dvomeča, ali statistika nakon remija u prvom meču nije idealna, četiri pobede i tri poraza u poslednjih sedam takvih situacija.

Braga, međutim, ne dolazi sa belom zastavom. Portugalski tim je takođe u seriji od sedam dobijenih evropskih dvomeča i izgubio je samo dva od poslednjih 18 mečeva u kontinentalnim takmičenjima.

Za razliku od Betisa, gosti su u boljoj formi, a trijumf nad Arukom (1:0) proteklog vikenda im daje dodatno samopouzdanje.

Ipak, jedan od glavnih problema Brage je igra u gostima u nokaut fazi Evrope. Poraz od Ferencvaroša (2:0) u osmini finala nastavio je negativan trend, jer su izgubili čak devet od poslednjih 11 gostovanja u eliminacionoj fazi.

U centru pažnje biće strelci iz prvog meča. Čučo Ernandez je nastavio golgetersku seriju i treći put pogodio u ovom takmičenju, dok je Florijan Grilič ranim golom najavio dobru partiju Brage.

Što se tiče kadrovske situacije, Betis ne može da računa na defanzivca Natana zbog suspenzije, dok je kod Brage pod znakom pitanja Dijego Rodriges nakon povrede u prvom susretu.

Sve ukazuje na neizvesnu borbu do poslednjeg zvižduka, gde će nijanse odlučivati ko će napraviti veliki korak ka evropskoj istoriji.

