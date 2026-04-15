Tip fudbal

Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!

В.М.

15. 04. 2026. u 07:15

Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.

Laurent Lairys / PsnewZ / Profimedia

Jedan od najvećih evropskih klasika dobija novo poglavlje – Bajern i Real Madrid sastaju se po 30. put u Ligi šampiona, ovoga puta u revanšu četvrtfinala u Minhenu.

Bajern u ovaj duel ulazi sa prednošću od 2:1 iz prvog meča na "Santijago Bernabeu", gde su golovi Luisa Dijaza i Harija Kejna doneli vrednu pobedu ekipi Vensana Kompanija. Ipak, kasni pogodak Kilijana Mbapea ostavio je Real u igri pred revanš, a malo je falilo i da potpuno prospu tu prednost, ali Nojer je više puta bio na visini zadatka i podsetio je da je i dalje jedan od najboljih čuvara sveta.

Statistika je na strani nemačkog šampiona, Bajern je prošao dalje u čak 29 od 30 dvomeča u UEFA takmičenjima nakon pobede u prvom susretu u gostima, što i ne čudi kada se uzme u obzir domaći teren Bavaraca. Jedini izuzetak bio je Inter u sezoni 2010/11.

Oni su sebi dodatno podigli samopouzdanje ubedljivom pobedom od 5:0 protiv Sankt Paulija u Bundesligi proteklog vikenda, čime su napravili ogroman korak ka novoj tituli.

Ipak, prioritet je sada Evropa i povratak u polufinale prvi put još od trijumfalne 2019/20 sezone.

"Alijanc arena" predstavlja pravu tvrđavu, Bajern je dobio svih pet evropskih mečeva kod kuće ove sezone i izgubio samo jedan od poslednjih 28 u Ligi šampiona na svom terenu.

S druge strane, Real Madrid prolazi kroz turbulentan period. Poraz od Bajerna usledio je između dva kiksa u La Ligi, protiv Majorke i Đirone, što je omogućilo Barseloni da pobegne devet bodova na vrhu tabele.

Trener Alvaro Arbeloa je pod velikim pritiskom, ali istorija govori da "kraljevski klub" nikada ne sme da se otpiše u Ligi šampiona. Real je dobio poslednjih devet dvomeča protiv nemačkih klubova i neporažen je u poslednja četiri gostovanja Bajernu kojeg je redovno izbacivao tokom proteklih 15 godina kada su se sastajali u najjačem klupskom takmičenju.

Iako su izgubili prvi meč, Madriđani će se uzdati u svoj evropski DNK i iskustvo u ovakvim situacijama.

Kadrovski problemi mogli bi da odigraju važnu ulogu. Bajern je bez Lenarta Karla i Svena Ulrajha, ali se očekuje da Hari Kejn bude spreman, nakon što je odmarao za vikend. Englez je u odličnoj formi u Ligi šampiona sa 11 golova i to je pokazao na "Bernabeu" maestralnim udarcem sa ivice kaznenog prostora.

Real ne može da računa na Tiba Kurtoa i Rodriga, dok je Orelijen Čuameni suspendovan. Mbape je pod znakom pitanja zbog povrede lica, ali ako bude spreman, predvodiće napad uz Vinisijusa Žuniora.

U sredini terena veliku odgovornost imaće Džud Belingem i Federiko Valverde, dok će odbrana morati da izdrži snažan pritisak domaćina.

Sve je spremno za još jedan spektakl, u kojem Bajern brani prednost, ali Real ponovo preti da režira evropsko čudo.

Mi verujemo da ćemo gledati meč sličan onom iz Španije kada se Bajern više pitao i bio taj koji nameće ritam, dok su Madriđani uglavnom čekali svoje šanse iz kontri, a veru u novu goleadu daju nam i više nego upitne odbrane ovih rivala koji dugo nisu pokazivali defanzivnu ranjivost kao što je slučaj ove sezone.

