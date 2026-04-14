RUTINSKO ODRAĐIVANJE POSLA: PSŽ dolazi na "Enfild" sa dva gola prednosti i Enrike neće dozvoliti da ih ispusti

PARIŽANI su dominirali pred svojim navijačima protiv Liverpula, slavili su rezultatom 2:0 i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuju večerašnji revanš koji je na programu od 21.00.

Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni

Enrikeov PSŽ je uhvatio zalet u najbitnijem delu sezone, nanizao je pet pobeda u svim takmičenjima, a poslednju od njih ostvario je protiv Liverpula protekle srede rezultatom 2:0.

"Sveci" su bili kvalitetniji rival tokom svih 90 minuta, stvorili su veliki broj prilika i pogoci Duea, odnosno Kvarachelije doneli su im lepu zalihu pred večerašnji revanš.

Na ruku im ide to što im je francuski fudbalski savez dozvolio da odlože utakmicu sa Lansom koju su trebali igrati između četvrtfinalnih obračuna sa Liverpulom, tako da su za vikend mogli da se pripremaju za revanš i odmorni dolaze na "Enfild" koji su pokorili prošle godine u osmini finala takmičenja.

Tada su slavili 1:0, a zatim i bolje izvodili jedanaesterce što im je bio, ispostaviće se, najteži duel na putu do prve evropske krune, ali uloge su se sada znatno promenile, Parižani su veliki favoriti i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuju ovaj susret.

Što se tiče Liverpula, on se nalazi u ogromnim problemima, forma mu je katastrofalna, ali "Enfild" mu uvek daje posebnu moć i jasno je zašto je Enrike na pres konferenciji upozorio svoje igrače da ih očekuje veoma neugodna i teška utakmica.

"Redsi" su za vikend savladali Fulam (2:0) čime su okončali niz od tri uzastopna poraza u svim takmičenjima, Slotu je bilo drago zbog prekida crne serije, ali moraju dodatno podići nivo igre kako bi imali ikakve šanse protiv Parižana.

Određenu dozu samopouzdanja im daje to što su u plej-of fazi za osminu finala takođe poraženi od Galate u gostima (0:1), da bi na "Enfildu" došli do preokreta ubedljivim trijumfom (4:0), a mnogi navijači podsećaju i na čuveni preokret protiv Barselone u polufinalu 2019. godine kada su okrenuli čak tri gola zaostatka pred svojim navijačima.

Ipak, ne vidimo kako to mogu učiniti protiv PSŽ-a koji je daleko kvalitetnija ekipa u ovom trenutku, bolji je gotovo na svim poljima, a možda i najveću prednost ima kraj aut linije i verujemo da Enrike neće dozvoliti Liverpulu ni da se ponada da može do preorketa.

Takođe, "redsi" moraju napasti od samog starta što će otvoriti prilike za kontre brzonogoih napadača akutelnog šampiona Evrope i očekujemo da bar neku od njih pretvore u pogodak koji bi maltene automatski značio novi prolaz u polufinale.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Alisona, Bajčetića, Bredlija, Leonija, Vilijamsa, Dejvisa i Enda, dok će kod gostiju meč propustiti Fabijan Ruiz koji se već par meseci oporavlja od povrede kolena.

NAŠ TIP: X2 (kvota 1.60)

TIP ZA HRABRIJE: 2 (kvota 2.85)

