OBA TIME NE DAJU GOL KAO SUDBINA "MALOG LOMBARDIJSKOG DERBIJA": Nikad jači Komo dočekuje Inter i nada se prekidu 75-godišnjeg "posta"

Nedeljno veče u Italiji donosi fascinantan okršaj na stadionu „Sinigalja”, gde će snage odmeriti lider prvenstva Inter i najprijatnije iznenađenje sezone, ekipa Koma.

Ovaj susret dolazi u presudnom trenutku za oba tima, koji se bore na dva fronta – u domaćem šampionatu i polufinalu Kupa Italije.

Inter je prošlog vikenda prekinuo kratku rezultatsku krizu brutalnom pobedom nad Romom od 5:2. Ekipa Kristijana Kivua time je učvrstila prvu poziciju, iskoristivši poraz gradskog rivala Milana, pa sada beže Napoliju sedam bodova na samo sedam kola pre kraja prvenstva.

Statistika kaže da je u 21. veku samo jedan tim ispustio titulu nakon što je u ovoj fazi takmičenja imao preko 70 bodova. „Nerazuri” su na pragu duple krune, ali ih pre odlučujućeg revanša u Kupu očekuje težak ispit na gostovanju u svom komšiluku.

Domaćin Komo, pod vođstvom Seska Fabregasa, juri istorijski plasman u Ligu šampiona. Trenutno drže četvrto mesto, uprkos remiju sa Udinezeom bez golova u prošlom kolu. Za klub koji je decenijama tavorio u nižim ligama, ovo je ostvarenje sna.

Inter ima psihološku prednost jer je dobio sva tri prethodna ligaška duela od povratka Koma u elitu, uz gol-razliku 8:0. Međutim, Komo je prošlog meseca u Kupu pokazao zube, izborivši remi na svom terenu uz dominantniju igru i veći posed lopte.

Veliki udarac za goste biće novo odsustvo kapitena Lautara Martineza zbog povrede butine. Statistika pokazuje da procenat pobeda Intera opada za neverovatnih 41% kada Argentinac nije u timu, što domaćinu značajno olakšava posao u odbrani.

Komo se oslanja na snagu svog domaćeg terena, gde imaju tri vezane pobede uz čak deset postignutih golova. Tasos Duvikas je posebno opasan pred svojom publikom, dok se mladi Niko Paz izdvaja kao majstor za udarce sa velike udaljenosti.

Oba tima su najopasnija izvan šesnaesterca, postigavši po deset golova iz daljine ove sezone. Hakan Čalhanoglu je za Inter glavna pretnja iz prekida, dok će domaći vezni red pokušati da parira svojom kreativnošću i visokim presingom.

Za Fabregasa je ovo i lični izazov, jer kao trener još uvek nije uspeo da savlada Inter. Posebno je zanimljivo što su ga „Nerazuri” želeli na svojoj klupi pre nego što su angažovali Kivua, što ovom duelu daje dodatnu taktičku težinu.

Prognoze najavljuju neizvestan meč i moguću podelu bodova. Očekuje se da će Komo uspeti da parira budućem šampionu i zadrži prednost u trci za Evropu, dok će Inter morati da sačeka novu priliku za konačnu overu Skudeta.

NAŠ TIP: X (kvota 3,30)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS