Tip fudbal

DVE NIJANSE PLAVOG: Domaćin se bori za Ligu šampiona, gostima se otvara put ka tituli

О.М.

12. 04. 2026. u 08:00

NEDELjNI derbi između Čelsija i Mančester Sitija na Stamford Bridžu donosi sudar ekipa sa potpuno različitim ambicijama. Dok se Čelsi bori da spasi sezonu i domogne se mesta koje vodi u Ligu šampiona, Gvardiolina mašina juri Arsenal u borbi za titulu.

Foto: Profimedia

Oba tima ulaze u meč osokoljena ubedljivim pobedama u FA kupu. Čelsi je deklasirao Port Vejl sa neverovatnih 7:0, dok je Siti demonstrirao silu protiv Liverpula, isprativši ih sa četiri gola u mreži, što najavljuje ofanzivan i otvoren fudbal u prestonici.

Za trenera Lijama Rozeniora, pobeda nad trećeligašem bila je preko potrebna infuzija samopouzdanja nakon četiri vezana poraza. Ipak, pritisak javnosti ne jenjava, naročito zbog turbulencija unutar tima i neizvesne budućnosti na klupi londonskog giganta.

Veliki hendikep za domaće biće odsustvo Enca Fernandeza. Argentinac služi drugu utakmicu interne suspenzije nakon sage oko prelaska u Real Madrid. Bez njega, vezni red Čelsija gubi na kreativnosti, što će Rodri i ekipa pokušati surovo da kazne.

Istorija nije na strani domaćina. Čelsi bi mogao da postavi negativan rekord ako ne postigne gol, što im se u tri vezana ligaška meča nije desilo od 1998. godine. Odbrana Sitija, s druge strane, deluje granitno uprkos povredama ključnih igrača.

Pep Gvardiola nastavlja da piše istoriju. Nakon osvajanja Liga kupa, želi i FA kup i Premijer ligu. Njegov tim je u zastrašujućoj formi tokom aprila, meseca u kojem su dobili 28 od poslednjih 31 utakmice, što ih čini apsolutnim favoritima u ovom meču, a nakon jučerašnjeg kiksa Arsenala sada im taj epitet pripada i u trci za naslov prvaka.

Erling Haland je ponovo glavna pretnja. Sa 12 het-trikova od dolaska u Siti, Norvežanin je u životnoj formi. Odbrana Čelsija, predvođena Adarabiojom i Fofanom, biće na najtežem mogućem ispitu pred domaćim navijačima.

Zanimljivo će biti pratiti Bernarda Silvu, koji bi mogao postati Portugalac sa najviše nastupa u istoriji Premijer lige. Njegova inteligencija na terenu biće ključna u razbijanju niskog bloka koji će Rozenior verovatno postaviti.

Iako je u januaru bilo 1:1, Siti nije poražen od Čelsija već 12 utakmica u svim takmičenjima. Poslednji put su "Plavci" slavili u finalu Lige šampiona 2021. godine, a od tada traje potpuna dominacija tima iz Mančestera.

Prognoze su neumoljive i naginju ka pobedi gostiju uz počasni pogodak domaćina. Očekuje se da će Siti iskoristiti ranjivost Čelsijeve odbrane i nastaviti poteru za Arsenalom koji sada ima samo devet bodova više uz dve utakmice više.

Istovremeno će domaćinu ostati grčevita borba za peto mesto koje sada vodi u elitu.

NAŠ TIP: 2&GG (kvota 3,30)
Predlog za opreznije: GG (1,48)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAŠI PREDLOZI: Tip - tiket za nedelju

