MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu

JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.

Velika borba za mesta koja vode u Ligu šampiona ulazi u završnu fazu, a derbi u Bergamu između Atalante i Juventusa mogao bi da ima ogroman značaj za rasplet na tabeli.

Juventus u ovaj duel ulazi posle važne pobede nad Đenovom, kojom je tim Lučana Spaletija prekinuo seriju nešto slabijih rezultata i produžio niz bez poraza na šest utakmica.

"Bjankoneri" su pre toga odigrali razočaravajući remi protiv Sasuola, pa je bilo jasno da u duelu sa Đenovom nemaju pravo na novi kiks. Rano postignuti golovi omogućili su torinskom gigantu da bez većih problema privede meč kraju.

Juventus se trenutno nalazi na petom mestu tabele sa bodom zaostatka za ambicioznim Komom, koji je u prošlom kolu remizirao sa Udinezeom, dok su iza "stare dame" Roma i upravo Atalanta.

Ipak, igra u gostima ostaje jedna od slabih tačaka Juventusa. Otkako je Spaleti preuzeo tim u novembru, "bjankoneri" su samo jednom uspeli da vežu dve uzastopne pobede na strani.

I pored toga, upravi kluba se sviđa kako Spaleti radi posao, veruju u iskusnog stručnjaka i to su pokazali novim ugovorom koji je Spaleti prihvatio i produžio je saradnju sa Juveom na još dve sezone.

Međusobni dueli ova dva tima poslednjih godina često su vrlo neizvesni. Čak šest od poslednjih osam ligaških mečeva završeno je nerešeno, uključujući prvi ovosezosnki (1:1), a oba tima imaju po jednu pobedu u tom periodu.

Atalanta ipak ima svežije sećanje na ubedljiv trijumf, pošto je pre dva meseca savladala Juventus sa 3:0 u Kupu Italije.

Ekipa Rafaelea Paladina u dobrom raspoloženju dočekuje ovaj derbi. U prošlom kolu "Boginja provincije" je lagano savladala Leće sa 3:0 i ostali u trci za mesto među prvih šest.

Forma Atalante u 2026. godini je impresivna, od početka godine izgubili je samo jedan ligaški meč i osvojila čak 31 bod, više je sakupio samo Inter.

Tim iz Bergama posebno je nezgodan na svom terenu, gde retko gubi bodove, pa će Juventus imati težak zadatak da nastavi pozitivan niz.

Ipak, tradicija u direktnim duelima na stadionu Atalante nije na strani domaćina. U poslednjih 20 ligaških mečeva u Bergamu, Juventus je poražen samo jednom.

Što se tiče izostanaka, Juventus će morati bez Vestona Mekenija koji odrađuje suspenziju, dok se golman Matija Perin povredio u duelu sa Đenovom. Na gol će zato stati Mikele Di Gregorio koji ga je odlično odmenio na tom susretu, imao je par izvrsnih intervencija u drugom delu igre, a odbranio je udarac sa bele tačke.

Napad torinskog kluba dodatno je oslabljen jer Dušan Vlahović zbog problema sa listom neće biti u konkurenciji, pa bi priliku mogli da dobiju Džonatan Dejvid ili mladi Kenan Jildiz.

Na drugoj strani, Atalanta ima mnogo manje problema sa povredama. Napadač Đanluka Skamaka se vratio treninzima i konkurisaće za mesto u timu, a jedini koji će sigurno propustiti meč je švedski štoper Isak Hijen.

Očekujemo veoma ujednačenu, taktički zahtevnu utakmicu, ne verujemo da će se ovi timovi zaletati na početku, Paladino i Spaleti znaju da oprezno igraju ovakve mečeve i zbog toga tipujemo mali broj golova u Bergamo.

