SLOT POD VELIKIM PRITISKOM: Liverpul traži prekid crne serije protiv nezgodnog Fulama

Liverpul u subotu uveče na "Enfildu" dočekuje Fulam (18.00) u jednom od potencijalno zanimljivijih mečeva 32. kola Premijer lige. Tim Arnea Slota pokušaće da izbegne četvrti uzastopni poraz i prekine seriju loših rezultata, dok se razigrani gosti nadaju da mogu do novog pozitivnog rezultata koji bi ih dodatno približio mestima koja vode u Evropu iduće sezone.

Liverpul se nalazi u jednom od najtežih perioda ove sezone, a duel protiv Fulama dolazi u trenutku kada je pritisak na trenera Arnea Slota sve veći.

"Redsi" su pobedili samo dva puta u poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima, uz čak pet poraza, a posebno zabrinjava činjenica da su u poslednja tri meča primili osam golova i postigli samo jedan.

Prošlog vikenda Mančester siti je deklasirao Liverpul sa 4:0 u četvrtfinalu FA kupa, a loša forma nastavljena je i u Ligi šampiona, gde je šestostruki prvak Evrope poražen od Pariz Sen Žermena sa 2:0 u prvom meču četvrtfinala.

To je ujedno bila i utakmica sa najnižom vrednošću očekivanih golova (xG) otkako je Slot preuzeo klub, zbog je dodatno "podgrejalo" priče da se Holanđaninu bliži kraj i da će biti smenjen na kraju sezone.

Liverpul je u poslednjem kolu Premijer lige pre reprezentativne pauze poražen i od Brajtona sa 2:1, a statistika je dodatno zabrinjavajuća, od šestog kola šampionata "redsi" su izgubili više utakmica (10) nego što su pobedili (9).

Ipak, situacija na tabeli još nije beznadežna. Liverpul trenutno zauzima peto mesto, koje bi ove sezone trebalo da vodi u Ligu šampiona, sa pet bodova zaostatka za četvrtoplasiranom Aston Vilom i samo tri boda prednosti u odnosu na osmoplasirani Everton, tako da mu je pobeda danas preko potrebna.

Jedan od razloga za optimizam mogla bi da bude forma na domaćem terenu. Liverpul je izgubio samo jedan od poslednjih 13 mečeva na čuvenom "Enfildu" u svim takmičenjima.

Međutim, ni tradicija protiv Fulama ne uliva previše samopouzdanja, jer "redsi" nisu pobedili londonski tim na poslednja tri međusobna duela u Premijer ligi.

Fulam u Liverpul dolazi ohrabren dosta boljom formom. Ekipa Marka Silve ostvarila je tri pobede u poslednjih pet utakmica u ligi, uključujući i trijumf od 3:1 protiv Barnlija.

Londonski klub trenutno zauzima deveto mesto na tabeli, ali je i dalje u igri za plasman u Evropu, pošto ima samo dva boda manje od sedmoplasiranog Brentforda.

Ipak, jedan od najvećih problema Fulama ove sezone je igra u gostima. Tim Marka Silve osvojio je samo 15 bodova na strani i nalazi se tek na 17. mestu po učinku van svog stadiona.

Kada je reč o kadrovskoj situaciji, Liverpul i dalje ne može da računa na Alisona Bekera, Vatarua Enda, Konora Bredlija i Đovanija Leonija.

Dobra vest za domaćina je povratak Aleksandera Isaka, koji je u sredu odigrao prve minute posle duge pauze zbog preloma noge, ali se ne očekuje da počne meč.

U napadu će najverovatnije ponovo startovati Ugo Ekitike, dok bi Mohamed Salah mogao da se vrati u startnu postavu posle što je protiv PSŽ-a ostao na klupi.

Na drugoj strani, Fulam ne može da računa na Kenija Tetea i Harisona Rida, dok bi defanzivac Kalvin Besi trebalo da bude na raspolaganju Marku Silvi.

Očekujemo veoma zanimljivu utakmicu, Liverpul igra dosta otvoreno i njegovi mečevi često broje dosta pogodaka, a verujemo da će to biti slučaj i protiv Fulama koji će se sigurno osloniti na sjajnog Harija Vilsona (bivšeg igrača Liverpula) koji je učestvovao u čak 16 golova "kolibara" ove sezone.

