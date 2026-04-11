ŠAMPIONSKE AMBICIJE NA VELIKOM ISPITU: Arsenalu neće biti lako protiv "trenjšica" koje ne znaju za poraz više od tri meseca!

SUBOTNjI program Premijer lige otvoriće Arsenal i Bornmut koji se u prepoznatljivom terminu od 13.30 sastaju na "Emirejtsu". Domaćini su orni da nastave pohod na dugo čekanu titulu, dok će gosti pokušati da sačuvaju svoj impresivan niz neporaženosti na jednom od najtežih gostovanja u Engleskoj.

Tanjug/AP Photo/Armando Franca

Arsenal je podigao formu u domaćem šampionatu i nanizao četiri pobede kojima se učvsrtio na prvom mestu i sada ima velikih plus devet naspram Sitija, koji je dodšue odigrao meč manje od lidera.

"Tobdžije" su tom periodu savladale Totenhem, Čelsi, Brajton i Everton, a poslednji trijumf obeležili su pogodak Viktora Đekereša i istorijski gol mladog Maksa Daumana.

Zanimljivo je da londonski klub gotovo mesec dana nije igrao prvenstveni meč zbog obaveza u drugim takmičenjima, ali forma na "Emirejtsu“ ostaje impresivna. Arsenal je slavio na poslednjih sedam domaćih utakmica u svim takmičenjima, a u šest od tih mečeva postigao je najmanje dva gola.

Dodatni vetar u leđa Arteti i njegovim igračima donela je pobeda od 1:0 nad Sportingom u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona sredinom nedelje, kojom su napravili veliki korak ka polufinalu i tako pokazali da ih porazi od Sitija u finalu Liga kupa, odnosno šokantna eliminacija od Sautemptona u FA kupu nisu poremetili.

S druge strane, Bormut dolazi u London sa zanimljivim, ali pomalo neobičnim nizom. Tim Andonija Iraole nije izgubio u poslednjih 11 utakmica Premijer lige, što je već sada najduža serija kluba bez poraza u elitnom rangu.

Međutim, čak sedam od tih mečeva završeno je remijem, uključujući i poslednjih pet, protiv Vest Hema, Sanderlenda, Brentforda, Barnlija i Mančester junajteda, zbog čega su popularne "trešnjice" stekle reputaciju pravih specijalista za nerešene rezultate.

Bormut trenutno zauzima 13. mesto na tabeli, ali sa samo četiri boda zaostatka za sedmoplasiranim Brentfordom i dalje ima kakvu-takvu nadu da se umeša u borbu za evropska mesta.

Zanimljivo je da su gosti dva puta savladali Arsenal u poslednje dve sezone, uključujući i senzacionalnu pobedu od 2:1 na „Emirejtsu“, što im je bio prvi trijumf u gostima protiv londonskog kluba, tako da imaju kakvo takvo samopouzdanje pred ovaj susret.

Ipak, jedini ovosezonski obračun pripao je Arsenalu koji je na "Vitalitiju" slavio sa 3:2, uz dva gola Deklana Rajsa.

Što se tiče kadrovskih problema, domaćin sigurno neće moći da računa na Pjera Inkapijea, Eberečija Ezea i Mikela Merina, dok su Bukajo Saka i Jurijen Timber pod znakom pitanja.

U taboru Bormuta nema većih problema, izostaće Klajvert i Soler.

Vredi istaći i da bi posebna pažnja mogla biti usmerena na mladog napadača Elija Žuniora Krupija, koji je ove sezone već postigao devet golova u Premijer ligi.

Ukoliko se ponovo upiše u strelce, mogao bi da postane prvi tinejdžer posle Robija Kina koji je dostigao dvocifren broj golova u debitantskoj sezoni.

Bornmut igra bez pritiska i zbog toga je veoma neugodan protivnik, Iraola odlično postavlja svoju ekipu koja je pokazala da ume da igra sa Arsenalom i zbog toga verujemo da će ponovo uspeti da pronađe put do mreže Davida Raje.

