NEZAUSTAVLJIVA BARSA: Jamal i družinu jurišaju ka tronu Evrope, ima li Atletiko ono što je potrebno da ih zaustavi?

OD 21.00 na "Kamp Nou" Barselona dočekuje Atletiko Madrid u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, ovo će im biti već peti obračun od starta sezone, odlično se poznaju i ako je suditi po dosadašnjim obračuna trebali bi gledati pravi fudbalski spektakl.

Barselona i Atletiko Madrid nastavljaju svoje veliko rivalstvo novim evropskim okršajem. Katalonci su proteklog vikenda slavili u La Ligi sa 2:1, a pobedonosni gol u samom finišu "slučajno" je postigao Robert Levandovski, čime je Barselona napravila veliki korak ka tituli (beži Realu sedam bodova).

To joj je bio drugi uzastopni trijumf nad Atletikom, a ukupno treći ove sezone, tako da je jasno da se epitetom favorita dočekuju ovaj četvrtfinalni okršaj.

Barselona je bez poraza u svim takmičenjima već skoro dva meseca, a u osmini finala Lige šampiona bila je izuzetno ubedljiva protiv Njukasla, slavivši ukupnim rezultatom 8:3.

Ipak, evropska istorija duela sa Atletikom ne ide u prilog katalonskom klubu. Dva prethodna četvrtfinala u Ligi šampiona protiv "jorgandžija" završila su se eliminacijom Barselone, 2014. i 2016. godine.

S druge strane, Atletiko u ovaj meč ulazi u nešto lošijem raspoloženju. Ekipa Dijega Simeonea vezala je tri poraza u svim takmičenjima, uključujući i subotnji poraz od Barselone u prvenstvu.

"Jorgandžije" su trenutno četvrte u La Ligi i imaju sigurnu prednost u borbi za plasman u Ligu šampiona, pa je jasno da je fokus kluba sada na evropskom takmičenju i finalu Kupa kralja protiv Real Sosijedada.

U osmini finala Lige šampiona Atletiko je eliminisao Totenhem ukupnim rezultatom 7:5, iako je u revanšu u Londonu poražen sa 3:2, ubedljiva pobeda na "Metropolitanu" je bila dovoljna za prolaz (5:2).

Tim iz Madrida nije stigao dalje od četvrtfinala još od sezone 2016/17, pa će pokušati da prekine tu seriju, a da to može da učini pokazao je sebi u Kupu kralja pošto je u polufinalu bio bolji upravo od Barselone ukupnim rezultatom 4:3.

Što se tiče izostanaka, domaćini će u ovom meču biti bez povređenih Andreasa Kristensena, Rafinje, Frenkija de Jonga i Marka Bernala, ali je Ronald Arauho spreman nakon što je za vikend zbog blaže povrede sredinom prvog poluvremena napustio teren.

Kod gostiju bi u tim mogli da se vrate Jan Oblak, Mark Pubilj i Rodrigo Mendoza, dok Pablo Barios sigurno propušta meč zbog povrede. Pod znakom pitanja su i Hose Himenez i Džoni Kardozo.

U napadu Atletika očekuje se povratak Hulijana Alvareza, koji je poslednji meč počeo sa klupe, dok će sa druge strane biti zanimljivo videti da li će meč viner Levanvovski ovoga puta dobiti šansu od samog starta, ili će ponovo započeti sa klupe.

Očekuje se spektakl na "Kamp Nou", ekipe se odlično poznaju, a mi verujemo u novu goleadu jer je na četiri ovosezonska duela večerašnjih rivala viđeno čak 14 pogodaka (Barsa slavila 3:1, 3:0, 2:1, dok je Atletiko bio bolji rezultatom 4:0).

