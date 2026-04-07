BLOKBASTER U MADRIDU: Real nikad nije bio ranjiviji pred obračun sa šestostrukim prvakom Evrope koji bi to morao znati iskoristiti

PONOVO ćemo imati priliku da uživamo u obračunu dve evropska giganta kada u četvrtfinalu Lige šampiona koplja budu ukrstili Real Madrid i Bajern Minhen, a prvi susret ovog dvomeča, odnosno 29. ikada između ovih rivala, biće odigran večeras na "Santijago Bernabeu" od 21.00.

Iako se generalno nalazi u dobroj formi (pet pobeda na poslednjih šest mečeva), ne može se reći da Real ovaj obračun dočekuje kao favorit što je godinama bio slučaj, a čak ga mnogi stručnjaci i bukmejkeri smatraju za ozbiljnog autsajdera.

Razlog za to je dosta turbulentna sezona Madriđana koji nisu osvojili nijedan trofej do sada, zaostaju sedam bodova za Barsom u prvenstvu, ispali su iz Kupa kralja, a takođe su i morali da igraju plej-of fazu za osminu finala Lige šampiona.

Doduše, upravo u Ligi šampiona ekipa Reala jedino i pokazuje ono što se od nje očekuje, a to je posebno bio slučaj u osmini finala kada je, sada već tradicionalno, bio bolji od Mančester sitija, slavivši u dva navrata, 3:0, odnosno 2:1.

Arbeloa jeste donekle probudio "kraljeviće" koji igraju bolje od njegovog dolaska na klupu, ali utisak je da imaju mane, pogotovo defanzivne, koje bi mogle biti eksploatisane od strane Bajerna.

Što se tiče Bavaraca, oni pucaju od samopouzdanja jer igraju izuzetno kvalitetan fudbal tokom čitave sezone, zasnovan na potentnom napadu koji čine Kejn, Olise i Luis Dijaz.

Sjajni trio postiže ogroman broj golova, nosi tim na svojim leđima, a i ostali igrači ispunjavaju svoje uloge u sistemu Vensana Kompanija koji je napravio jednu od najdominantnijih ekipa u čitavoj Evropi.

Dovoljno je reći da je nemački gigant tokom grupne faze postigao 22 pogotka, da bi zatim u osmini finala "počistio" Atalantu u dva navrata, 6:1 i 4:1, pa je jasno zašto pod orelom favorita dolazi u Madrid.

Ono što mz predstavlja problem je potencijalno odsustvo Harija Kejna kojeg muči povreda zbog koje je propustio meč sa Frajburgom proteklog vikenda, ali otputovao je sa ekipom u Madrid i u redovima Bajerna se nadaju da će njihov najbolji igrač moći da zaigra, bar u nekom trenutku večerašnjeg susreta.

Ako pogledamo izostanke, pored potencijalnog odsustva Kejna gosti nemaju većih problema, dok se isto ne može reći za domaćina koji je bez Kurtoe i Rodriga, a verovatno i Sebaljosa, odnosno Mendija.

Jasno je da uloga favorita pripada Bajernu, ali tradicija je na strani Reala koji je redovno bio bolji tokom protekle decenije u čestim duelima ovih timova i upravo zbog tog strahopošnjtovanja bi umesto "dvojke" na "Bernabeu" predložili golove koji deluju kao više nego realan tip, pogotovo zbog stila fudbala koji forsira Bajern pod Vensanom Kompanijem i ranjivih odbrane obeju ekipa.

