Tip fudbal

TIP PREDLAŽE SERIJU A: Tvrdo u derbiju kola, golovi na "Friuliju"...

В.М.

06. 04. 2026. u 11:00

DANAS se igraju čak četiri utakmice 31. kola Serije A, a mi smo odlučili da vam sastavimo tiket napravljen od njih.

Foto: Profimedia

12.30 Udineze - Komo GG&|1-2 (1.95)

15.00 Leće - Atalanta X (3.80)
18.00 Juventus - Đenova 1 (1.40)
20.45 Napoli - Milan NG (1.85)

Ukupna kvota: 29.53

Komo igra napadački fudbal koji "leži" Udinezeu, a takođe gosti će juriti pobedu i to može "otvoriti" meč, zato verujemo u golove.

Leće se bori za opstanak, svaki bod mu je bitan i vredi probati "iks" na ovoj kvoti protiv Atalante koja nije bila u zavidnoj formi uoči reprezentativne pauze.

Juve mora slaviti kući kako bi se održao u borbi za Ligu šampiona.

Za kraj očekujemo veliku taktičku borbu Kontea i Alegrija u kojoj bi jedan pogodak mogao rešiti pitanje pobednika.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
