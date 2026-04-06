INTER BEŽI, A ONI SE BORE: Napoli i Milan jure zaostatak za vodećim "neroazurima"

SAMO bod razdvaja Napoli i Milan pred njihov obračun ovog ponedeljka na "Dijego Armando Maradoni". Oba tima još gaje nadu za Skudeto, ali poraz bi im gotovo sigurno zatvorio vrata titule, pogotovo nakon sinoćeg trijumfa Intera nad Romom.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Napoli i Milan se spremaju za direktni obračun u borbi za drugo mesto u Seriji A. Posle slabijeg starta u 2026, Partenopei su se vratili u formu sa četiri uzastopne pobede, uključujući sačuvanu mrežu posle 11 pokušaja u pobedi Kaljarijem uoči reprezentatinve pauze (1:0), što pokazuje da Antonio Konte stabilizuje tim pred završnicu sezone.

Na domaćem terenu Napoli je nestvarno dobar, deset pobeda od 14 utakmica i niz neporaženosti koji traje od decembra 2024. godine.

Sa druge strane, Milan, bez evropskih obaveza ove sezone, koristi svežinu i stabilnost na gostovanjima – devet pobeda i najmanje primljenih golova potvrđuju kvalitet, ali poslednjih pokazuju donekle očekivani pad forme i dva od tri ligaška poraza došla su u tom periodu.

U međusobnim duelima, "rosoneri" su u septembru slavili, a u poslednjih šest poseta Napoliju izgubili su samo jednom, tako da sa pravom imaju samopouzdanje pred večeršanji meč.

Ono što dodaje dodatni značaj ovom susretu je jučerašnji trijumf Intera nad Romom (5:2), "neroazuri" sada beže devet bodova Milanu, odnosno deset Napoliju i jasno je da će poraženi na večerašnjem meču gotovo sigurno ostati bez ikakvih šansi za osvajanje Skudeta.

Što se tiče izostanaka, Napoli će igrati bez Lukakua, Neresa, Rahmanija, Vergare i kapiten Di Lorenza, dok će sa druge strane meč jedino propustiti štoper Mateo Gabija, a Alegrija raduje to što će na raspolaganju ponovo imati napadače Filkruga, Nkunkua i Santijaga Himeneza.

Očekujemo veoma ujednačenu, neizsvesnu utakmicu, verujemo da ćemo veliku taktičku borbu dva majstora trenerskog zanata Kontea i Alegrija i zbog toga tipujemo mali broj golova na "Maradoni".

NAŠ TIP: |0-1&||0-2 (kvota 1.50)

