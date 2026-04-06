VLAHOVIĆ U SPAS! Srbin je odlučan da vrati Juve tamo gde pripada, u Ligu šampiona!

JUVENTUS se večeras vraća na svoj "Alijanc stadion" gde dočekuje Đenovu (18.00) u okviru 31. kola Serije A. "Stara dama" je pod imperativom pobede ako misli da se plasira u Ligu šampiona, dok se gosti nalaze u donjem domu, ali sa sigurnih plus šest naspram Lećea koji je prvi ispod crte.

Juventus je slabim igrama pred reprezentativnu pauzu prokockao šansu da učvrsti poziciju u borbi za četvrto mesto. U poslednjih sedam ligaških kola, "stara dama" je slavila samo dva puta, dok ukupno ima šest poraza na 30 odigranih utakmica u Seriji A i samo je jedanput u poslednjih 15 godina imala više neuspeha u ovoj fazi sezone.

Posebno je boleo promašeni penal kapitena Manuela Lokatelija protiv Sasuola (1:1), koji je praktično odlučio da Komo povede u trci za četvrto mesto i direktno zbog njega četa Seska Fabregasa sada beži tri boda izabranicima Lučana Splaetija.

To znači da Juve danas nema pravo na grešku, a na ruku mu ide istorija na susretima sa Đenovom u Torinu. Na 57 domaćih mečeva "stara dama" je izgubila samo dva puta, dok na poslednja četiri gostovanja "grifoni" nisu dali gol i "bjankoneri" su osvojili 10 od mogućih 12 bodova.

Sa druge strane, pod De Rossijevim vođstvom Đenova osvaja prosečno 1.35 poena po meču i napad funkcioniše mnogo bolje nego pre, trenutno je na sigurnom 14. mestu, beži šest bodova Lećeu koji je prvi ispod crte i slavila je na tri od poslednjih pet ligaških mečeva.

Doduše, na gostovanjima su Đenovljani slabiji, sa tri pobede na 14 pokušaja, većinu bodova osvajaju na "Marasiju" i to dodatno ide u prilog domaćinu.

Takođe, Juve raduje povratak Dušana Vlahovića koji bi mogao biti ključan igrač ekipe u pohodu na Ligu šampiona, zdrav je i Milik, a jedini koji bi trebao propustiti meč je mladi Vasilije Adžić.

Što se tiče gostiju, oni su bez Maksa Kornea i Nortona Kafija.

Jasno je da uloga favorita pripada Juveu, neće mu biti lako da dođe do pobede, ali tradicija, kvalitet i imperativ trijumfa daju nam veru da će "stara dama" osvojiti čitav plen pred svojim navijačima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1.40)

