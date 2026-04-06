VLAHOVIĆ U SPAS! Srbin je odlučan da vrati Juve tamo gde pripada, u Ligu šampiona!
JUVENTUS se večeras vraća na svoj "Alijanc stadion" gde dočekuje Đenovu (18.00) u okviru 31. kola Serije A. "Stara dama" je pod imperativom pobede ako misli da se plasira u Ligu šampiona, dok se gosti nalaze u donjem domu, ali sa sigurnih plus šest naspram Lećea koji je prvi ispod crte.
Juventus je slabim igrama pred reprezentativnu pauzu prokockao šansu da učvrsti poziciju u borbi za četvrto mesto. U poslednjih sedam ligaških kola, "stara dama" je slavila samo dva puta, dok ukupno ima šest poraza na 30 odigranih utakmica u Seriji A i samo je jedanput u poslednjih 15 godina imala više neuspeha u ovoj fazi sezone.
Posebno je boleo promašeni penal kapitena Manuela Lokatelija protiv Sasuola (1:1), koji je praktično odlučio da Komo povede u trci za četvrto mesto i direktno zbog njega četa Seska Fabregasa sada beži tri boda izabranicima Lučana Splaetija.
To znači da Juve danas nema pravo na grešku, a na ruku mu ide istorija na susretima sa Đenovom u Torinu. Na 57 domaćih mečeva "stara dama" je izgubila samo dva puta, dok na poslednja četiri gostovanja "grifoni" nisu dali gol i "bjankoneri" su osvojili 10 od mogućih 12 bodova.
Sa druge strane, pod De Rossijevim vođstvom Đenova osvaja prosečno 1.35 poena po meču i napad funkcioniše mnogo bolje nego pre, trenutno je na sigurnom 14. mestu, beži šest bodova Lećeu koji je prvi ispod crte i slavila je na tri od poslednjih pet ligaških mečeva.
Doduše, na gostovanjima su Đenovljani slabiji, sa tri pobede na 14 pokušaja, većinu bodova osvajaju na "Marasiju" i to dodatno ide u prilog domaćinu.
Takođe, Juve raduje povratak Dušana Vlahovića koji bi mogao biti ključan igrač ekipe u pohodu na Ligu šampiona, zdrav je i Milik, a jedini koji bi trebao propustiti meč je mladi Vasilije Adžić.
Što se tiče gostiju, oni su bez Maksa Kornea i Nortona Kafija.
Jasno je da uloga favorita pripada Juveu, neće mu biti lako da dođe do pobede, ali tradicija, kvalitet i imperativ trijumfa daju nam veru da će "stara dama" osvojiti čitav plen pred svojim navijačima.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1.40)
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
06. 04. 2026. u 06:50
KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
06. 04. 2026. u 07:07
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
06. 04. 2026. u 07:30
ZA LjUBITELjE ODBOJKE: Predlozi sa mečeva širom Evrope
06. 04. 2026. u 08:30
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
AMERI SAZNALI ŠTA SRBI URADE KAD JE TEŠKO - I OSTALI U ŠOKU! Trener najvećeg američkog čuda objasnio kako je to kad treniraš SRBE! (VIDEO)
Jedno od najvećih ovosezonskih sportskih čuda u Americi je i "balkanski" tim univerziteta Ilinois za koji, pored ostalog, igraju i Srbi David Mirković i Andrej Stojković. Oni su dogurali do završnog turnira koledž košarke prošavši kroz "martovsko ludilo" uz impresivne partije, a posebno je interesantno kako trener te ekipe, Bred Andervud, govori o tome - kako izgleda trenirati srpske košarkaše.
04. 04. 2026. u 12:25
AMERIKA U ŠOKU! Zvezda Irana ovo nudi onom ko uhvati pilota oborenog američkog aviona! (FOTO)
Najnovije vesti vezane za rat u Iranu, a Iran su napali Izrael i Sjedinjene Američke Države, posle čega su iranske snage uzvrtile i vatrom po zemljama u reagionu koje pomažu pomenutim saveznicima, stižu iz - sporta.
03. 04. 2026. u 19:59
